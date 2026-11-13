“Asumo la responsabilidad” Luis Fernando Tena habla de la derrota de Guatemala de 3-2 contra Canadá

La selección de Guatemala se fue «con vida» del juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026, a pesar de perder 3-2 contra Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, «El Trébol».

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena causó muchas dudas en el primer tiempo del partido, tras ir perdiendo por un amplio marcador de 3-0, con anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David.

Sin embargo, la Azul y Blanco logró terminar el partido con un resultado de 3-2, lo que deja a Guatemala aún con vida en la eliminatoria, cuyo partido de vuelta será el próximo 16 de noviembre en Toronto.

Óscar Santis y Matt Evans no dejaron morir a la selección de Guatemala, que deberá buscar un resultado positivo en Toronto, no solo para avanzar a la siguiente fase, sino también para obtener un pase directo a la Copa Oro 2027.

"Asumo la responsabilidad"

«El Profe» habló este viernes en conferencia de prensa luego de la derrota de Guatemala frente a Canadá y empezó diciendo que asumía toda la responsabilidad por el resultado, debido a que buscó un esquema muy ofensivo.

«Intenté jugar ofensivo, un esquema que nos había dado buenos resultados frente a Jamaica, El Salvador y Surinam. Quise seguir con esa misma intención a pesar de los riesgos que se corrían», dijo Tena.

Explicó que en los primeros 15 minutos ese planteamiento ofensivo parecía darle resultados, pero, con el paso de los minutos, se dio cuenta de que Canadá fue muy superior.

«Después de los primeros 15 minutos fuimos claramente superados. Asumo la responsabilidad por querer jugar de manera muy ofensiva», reiteró el técnico.

Matt Evans y Olger Escobar fueron determinantes para reducir la distancia entre Guatemala y Canadá, y Tena dijo que era cuestión de tiempo que ellos fueran titulares en el primer equipo.

«Tienen que ir poco a poco, no falta mucho para que sean titulares. Han hecho un buen trabajo», dijo.

Cambio de planteamiento

Tena también fue cuestionado sobre su reacción al 3-0 de Canadá al finalizar el primer tiempo y dijo que iba a emplear un nuevo planteamiento en el que favorecería el mediocampo.

«Teníamos que tener más jugadores de recuperación en el medio campo. Había que cambiar a un 4-3-3, un balance entre el medio campo y la delantera», dijo «El Profe».

Dijo que los jugadores deberán buscar un orden y no desesperarse en el partido de vuelta en Toronto el próximo 16 de noviembre.

«Tenemos las esperanzas de poder hacer algo. Claramente ellos tienen la ventaja, pero iremos a buscar un resultado favorable», dijo el técnico de Guatemala.

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