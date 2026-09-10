Bloqueos retrasan el inicio de Malacateco vs. Antigua GFC: este es el nuevo horario

El partido entre Deportivo Malacateco y Antigua GFC, correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, tendrá un retraso en su inicio debido a inconvenientes ajenos a la organización del encuentro.

El compromiso estaba programado originalmente para las 18:00 horas de este jueves en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos. Sin embargo, la directiva de los toros informó que el arranque se modificó debido al atraso que sufrió el personal encargado de instalar el equipo del FVS y del canal responsable de llevar la señal del encuentro.

De acuerdo con el comunicado compartido por la Liga Nacional, el retraso en la llegada del equipo de transmisión se produjo debido a las manifestaciones que se han registrado en diferentes puntos del territorio guatemalteco, situación que complicó el desplazamiento hacia Malacatán.

Ante este inconveniente, el inicio del partido fue reprogramado un hora después de la hora establecida. De esta manera, Malacateco y Antigua GFC saltarán al terreno de juego y a las 19 horas se dará el pitazo inicial.

La modificación del horario no responde a una decisión de los clubes ni de la organización del partido, sino a las dificultades logísticas provocadas por las condiciones de tránsito en el país.

El encuentro es parte de la octava fecha del Apertura 2026 y representa un nuevo compromiso para ambos equipos en su lucha por sumar puntos en la fase regular del campeonato.