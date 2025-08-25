Bolillo Gómez: Tena ha dirigido más de 30 partidos con Guatemala, yo apenas 8 con El Salvador

La Selección de El Salvador se alista para encarar la eliminatoria mundialista y su técnico, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la que destacó la preparación del equipo, pero también reconoció las diferencias con sus rivales en cuanto a procesos de trabajo.

Guatemala y El Salvador se enfrentarán el 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso en el inicio de la última fase de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, lo cual ha generado gran expectativa por ambas selecciones.

“Guatemala no empezó hace una semana, comenzó hace tres años. El técnico de Guatemala ha dirigido más de 30 partidos, nosotros apenas 8. Panamá tiene 70. Hay diferencia, hay diferencia”, expresó el entrenador colombiano, al referirse a la continuidad que tienen algunos seleccionados de la región frente a la Selecta, que lleva apenas seis meses bajo su mando.

El Bolillo aseguró que, pese a las dificultades, ve a su grupo motivado y comprometido: “El grupo llega bastante bien, con alegría. Ahora todo es un torneo distinto, donde todo mundo tiene la ilusión de ir al Mundial. Somos cuatro equipos y todos los partidos serán difíciles. Esperemos que Dios esté de nuestro lado”.

Sobre el nivel mostrado en partidos anteriores, recordó el amistoso disputado ante Guatemala previo a la Copa Oro, en el que, según sus palabras, faltó contundencia: “Tuvimos fallas, no hubo muchas opciones claras, pero ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros no”.

El técnico se mostró satisfecho con el desempeño de sus jugadores, aunque dejó claro que la prioridad en estos días será afinar detalles tácticos: “Estoy contento con el nivel de los jugadores, ellos ya vienen preparados. Tenemos que darles orden, pulir detalles y equivocarnos lo menos posible en la escogencia de la nómina”.

Los jugadores d ela Selección de El Salvador durante el entrenamiento de este lunes 25 de agosto. (Foto Federación de El Salvador).

Una de las noticias positivas para El Salvador es que Gómez contará con plantel completo toda la semana, gracias a un acuerdo con los clubes de la Liga Mayor, pese a que equipos como Alianza y Águila mantienen actividad en la Copa Centroamericana.

Con el panorama definido, la Selecta buscará dar la sorpresa en la eliminatoria, consciente de que el camino hacia el Mundial no será sencillo.