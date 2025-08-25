¿Acuerdo roto? La Selección de Guatemala y la polémica por la cesión de jugadores de Liga Nacional

Un total de siete jugadores que estaban concentrados con la Selección de Guatemala en los últimos días abandonaron el campamento y se unieron a sus clubes, Antigua GFC y CSD Municipal, para disputar la última fecha de la Copa Centroamericana del 2025.

Este hecho generó diversos comentarios en torno a la concentración de la Bicolor, ya que desde el inicio de la presente temporada se reglamentó que los clubes cederían a sus futbolistas para que la Selección se preparara con anticipación de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

En el acuerdo se estableció que los jugadores se incorporarían con semanas de antelación y, a cambio, los clubes podrían alinear a más extranjeros en el Torneo Apertura del 2025 y también sumarían minutos de juveniles.

Sin embargo, tanto Antigua GFC como CSD Municipal solicitaron el regreso de sus futbolistas para disputar la Copa Centroamericana, ya que ambos clubes aún luchan por clasificar a la siguiente fase.

¿Se rompió el acuerdo entre la Selección Nacional, Luis Fernando Tena y los clubes de la Liga Nacional?

En las últimas horas, la salida de los jugadores generó malestar entre aficionados del futbol nacional, quienes consideraron que los clubes no estaban respetando su parte del pacto.

No obstante, Mauricio Tapia, entrenador de Antigua GFC, aclaró que se había contemplado que si los equipos llegaban con opciones de clasificación a la fase final de la Copa Centroamericana, podrían contar nuevamente con sus seleccionados.

Eso fue lo que ocurrió. Antigua GFC reincorporó a José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos; mientras que Municipal llamó a Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Pedro Altán y Rodrigo Saravia.

De acuerdo con la versión del técnico colonial, el propio Luis Fernando Tena no se opuso al retorno de los jugadores, quienes se reincorporarán a la Bicolor una vez concluya la fase de grupos del certamen regional, para preparar la última semana antes de las eliminatorias.

Guatemala debutará en la ronda final de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 el jueves 4 de septiembre contra El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, y luego visitará a Panamá el martes 9 de septiembre en el estadio Rommel Fernández.