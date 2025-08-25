Fútbol Nacional
¿Cómo se jugará la quinta jornada de la Copa Centroamericana? Fechas y lo que está en juego
La Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 celebra esta semana su última jornada y entre los participantes están dos equipos guatemaltecos que aún buscan sellar su clasificación a fase eliminatoria.
Óscar Santis de Antigua GFC patea un penalti ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Copa Centroamericana del 2025 de la Concacaf está por finalizar su fase de grupos, de la cual un total de ocho equipos avanzarán a la fase eliminatoria que comenzará en septiembre.
Por el momento, tres de los ocho clasificados ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final: el Xelajú MC de Guatemala y los clubes panameños Plaza Amador y Sporting San Miguelito.
Esto significa que en la última jornada de la fase de grupos, que se disputará entre el 26 y el 28 de agosto, se definirán cinco cupos para la ronda final de la Copa Centroamericana del 2025.
Por parte de Guatemala, Antigua GFC y CSD Municipal aún están en la lucha por asegurar su clasificación en los grupos A y B, respectivamente.
El cuadro antigüeño ocupa actualmente la tercera posición del Grupo A, por lo que, a falta de un partido, está quedando eliminado.
¿Qué necesitan Antigua GFC y Municipal para avanzar a cuartos de final?
La situación del cuadro colonial es complicada, pero no imposible. Para clasificar a la siguiente ronda, debe vencer a Alajuelense como visitante el 27 de agosto. Con un triunfo, aseguraría su pase a los cuartos de final.
CSD Municipal, por su parte, ocupa la segunda plaza del Grupo B y debe enfrentar al Herediano en Costa Rica el 28 de agosto. Para sellar su clasificación, le bastaría un empate, siempre que Real España no golee a Sporting San Miguelito.
En el Grupo D, Xelajú MC acumuló tres triunfos en sus primeras jornadas y ya está clasificado, por lo que disputará ante Olimpia un duelo por el liderato.
Así se jugará la última jornada de la Copa Centroamericana del 2025
Martes 26 de agosto
- Saprissa vs Motagua, 20 horas
- Cartaginés vs Independiente, 20 horas
Miércoles 27 de agosto
- Plaza Amador vs Alianza, 18 horas
- Alajuelense vs Antigua GFC, 18 horas
- Real Estelí vs Águila, 20 horas
- Olimpia vs Xelajú MC, 20 horas
Jueves 28 de agosto
- Herediano vs Municipal, 20 horas
- Real España vs Sporting San Miguelito, 20 horas