¿Cómo se jugará la quinta jornada de la Copa Centroamericana? Fechas y lo que está en juego

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 celebra esta semana su última jornada y entre los participantes están dos equipos guatemaltecos que aún buscan sellar su clasificación a fase eliminatoria.

|

Óscar Santis de Antigua GFC patea un penalti ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Óscar Santis de Antigua GFC patea un penalti ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Copa Centroamericana del 2025 de la Concacaf está por finalizar su fase de grupos, de la cual un total de ocho equipos avanzarán a la fase eliminatoria que comenzará en septiembre.

Por el momento, tres de los ocho clasificados ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final: el Xelajú MC de Guatemala y los clubes panameños Plaza Amador y Sporting San Miguelito.

Esto significa que en la última jornada de la fase de grupos, que se disputará entre el 26 y el 28 de agosto, se definirán cinco cupos para la ronda final de la Copa Centroamericana del 2025.

Por parte de Guatemala, Antigua GFC y CSD Municipal aún están en la lucha por asegurar su clasificación en los grupos A y B, respectivamente.

El cuadro antigüeño ocupa actualmente la tercera posición del Grupo A, por lo que, a falta de un partido, está quedando eliminado.

¿Qué necesitan Antigua GFC y Municipal para avanzar a cuartos de final?

La situación del cuadro colonial es complicada, pero no imposible. Para clasificar a la siguiente ronda, debe vencer a Alajuelense como visitante el 27 de agosto. Con un triunfo, aseguraría su pase a los cuartos de final.

CSD Municipal, por su parte, ocupa la segunda plaza del Grupo B y debe enfrentar al Herediano en Costa Rica el 28 de agosto. Para sellar su clasificación, le bastaría un empate, siempre que Real España no golee a Sporting San Miguelito.

En el Grupo D, Xelajú MC acumuló tres triunfos en sus primeras jornadas y ya está clasificado, por lo que disputará ante Olimpia un duelo por el liderato.

Así se jugará la última jornada de la Copa Centroamericana del 2025

Martes 26 de agosto

  • Saprissa vs Motagua, 20 horas
  • Cartaginés vs Independiente, 20 horas

Miércoles 27 de agosto

  • Plaza Amador vs Alianza, 18 horas
  • Alajuelense vs Antigua GFC, 18 horas
  • Real Estelí vs Águila, 20 horas
  • Olimpia vs Xelajú MC, 20 horas

Jueves 28 de agosto

  • Herediano vs Municipal, 20 horas
  • Real España vs Sporting San Miguelito, 20 horas

