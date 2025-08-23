¿Cuándo juega la Selección de Guatemala? La Bicolor recibirá a El Salvador por las eliminatorias

La Selección de Guatemala está a seis partidos de lograr la ansiada clasificación a su primera Copa del Mundo, por lo que los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena deberán disputar los encuentros más importantes en la historia de la Bicolor en las últimas dos décadas, desde las eliminatorias para el Mundial del 2006.

El combinado nacional se encuentra en el Grupo A de la tercera y última ronda de las clasificatorias rumbo al Mundial del 2026, junto con las selecciones de Panamá, El Salvador y Surinam, en un formato de todos contra todos. Por ello, cada escuadra disputará un total de seis encuentros: tres de local y tres de visita, dos contra cada rival.

Esta es la primera vez en veinte años que la Selección guatemalteca disputará la última fase de las eliminatorias mundialistas, considerando que en las clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) del 2010, 2014, 2018 y 2022, la Azul y Blanco no logró avanzar hasta esta instancia final.

En la última ocasión, rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006, Guatemala disputó la extinta hexagonal final junto con Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Tras finalizar en la quinta posición, solo por encima de los canaleros, el combinado nacional no logró clasificar al Mundial ni a la repesca intercontinental.

¿Cuándo juega Guatemala?

La Selección de Guatemala recibirá a su similar de El Salvador el próximo jueves 4 de septiembre a las 20.00 horas en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la ciudad capital. Este será el primer partido de ambos equipos en la última ronda de las eliminatorias mundialistas, por lo que podría marcar la pauta de lo que vendrá más adelante.

El combinado nacional necesita iniciar la última fase de las clasificatorias con el pie derecho, de manera que una victoria como local frente al país vecino sería fundamental para elevar las aspiraciones de la fanaticada guatemalteca, que, tras la actuación del equipo en la Copa Oro 2025, se percató de que con este plantel todo puede ser posible.

Las últimas dos veces que estas escuadras se enfrentaron fueron en partidos amistosos. El más reciente se disputó el pasado sábado 31 de mayo del 2025 en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, y finalizó con empate 1-1. El anterior fue una victoria de El Salvador por 1-0 el pasado 27 de julio del 2024 en el condado de Carson, California.

Sin embargo, la última vez que se enfrentaron en un encuentro oficial fue el pasado 7 de septiembre del 2023, cuando la Selección de Guatemala derrotó 2-0 al combinado de El Salvador en la Liga de Naciones de la Concacaf. En aquella ocasión, Carlos Mejía y Pedro Altán anotaron los goles en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Cabe mencionar que solo el primer lugar de cada grupo en la última ronda de las eliminatorias clasificará directamente a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos. Por ende, cada unidad será muy importante para las selecciones y los encuentros se convertirán en una auténtica batalla por los puntos.

No obstante, el equipo que finalice en la segunda posición del grupo tendrá la posibilidad de avanzar a un posible torneo para el repechaje internacional, en el que dos conjuntos de Concacaf lucharán por las últimas dos plazas rumbo al Mundial del 2026 junto a una selección de Sudamérica, una de Asia, una de África y una de Oceanía.