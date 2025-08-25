Selección de Guatemala rompe concentración a pedido de Municipal y Antigua GFC antes de la eliminatoria

El deseo de Luis Fernando Tena y de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala de contar con los seleccionados el mayor tiempo posible antes de los partidos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2026 parece no cumplirse, ya que los clubes de la Liga Nacional, CSD Municipal y Antigua GFC, rompieron la concentración al llamar a sus futbolistas para disputar la Copa Centroamericana del 2025.

Los jugadores de la Selección de Guatemala que militan en la Liga Nacional ya acumulaban varios días de entrenamientos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fedefut. Esto como parte del acuerdo pactado al inicio de la temporada, en el que se establecía que los seleccionables estarían en concentración para que el técnico mexicano pudiera trabajar con ellos el mayor tiempo posible.

Sin embargo, un grupo de siete jugadores abandonó la concentración y se incorporará a sus equipos, CSD Municipal y Antigua GFC. Por el lado del cuadro edil, los llamados son Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Pedro Altán y Rodrigo Saravia; mientras que por el combinado panza verde lo harán José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos.

En cambio, los futbolistas Óscar Santis (Antigua), Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y José Morales (Municipal) sí continuarán en concentración.

¿Qué sucedió con la Selección de Guatemala y CSD Municipal y Antigua GFC?

Antigua GFC y Municipal ejercieron presión sobre la Selección Nacional para la liberación de sus futbolistas, con el objetivo de que se incorporaran a los partidos de la última jornada de la Copa Centroamericana, en la que ambos clubes aún luchan por clasificar a la siguiente fase.

El cuerpo técnico de la Selección de Guatemala no intentó retener a los jugadores, ya que estos fueron presionados por sus respectivos equipos, mientras que quienes permanecieron en concentración lo hicieron por voluntad propia.

Cabe recordar que, al inicio de la temporada, tanto Fedefut como la Liga Nacional y los clubes llegaron a un acuerdo, el cual fue establecido en el reglamento de competencia del Torneo Apertura del 2025. En este se estipulaba que los equipos aportarían a sus jugadores dos semanas antes de los partidos de eliminatoria; a cambio, se les permitiría contar con dos plazas adicionales para extranjeros y reducir la cantidad de minutos requeridos para jugadores juveniles.

Sin embargo, dicho acuerdo parece haberse roto ahora.

Los futbolistas convocados por sus equipos se reincorporarían a la Selección Nacional una vez finalizada la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.