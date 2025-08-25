San Pedro y Sacachispas no sueltan el liderato en la jornada 6 de la Primera División

La jornada 6 de la Primera División del fútbol guatemalteco dejó resultados importantes en ambos grupos, donde varios equipos lograron victorias que les permiten escalar posiciones, mientras que otros siguen sin encontrar regularidad en el torneo.

En el Grupo A, Deportivo Quiché fue uno de los grandes protagonistas tras imponerse con autoridad 4-1 a Coatepeque, triunfo que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares. Juventud Copalera también aprovechó su condición de local y venció 1-0 a Huehuetecos FC, sumando tres puntos clave para mantenerse en la parte media de la tabla.

Por su parte, Suchitepéquez consiguió un ajustado 1-0 frente a Deportivo San Pedro, en un duelo que frenó el buen paso del cuadro sampedrano, aunque este sigue al frente del grupo con 13 puntos. En otro de los encuentros más llamativos, Chichicasteco cayó en casa 2-5 ante Deportivo Gomerano, que con esta victoria se mantiene empatado en la cima con 13 unidades, pero en la segunda casilla por diferencia de goles.

Aguacatán cerró la actividad del sector con una victoria 2-0 frente a Nueva Concepción, resultado que le permite sumar tres unidades vitales en su lucha por no rezagarse en la tabla. Con estos marcadores, San Pedro sigue líder con 13 puntos, los mismos que Gomerano, pero con mejor diferencia de goles, mientras que Deportivo Quiché ocupa la tercera plaza con 11 unidades.

Resultados en el Grupo B

El duelo entre Nueva Santa Rosa y Deportivo Ipaala terminó con triunfo para los locales por 2-1, sumando puntos importantes en su aspiración de subir posiciones. San Benito no pudo aprovechar su localía y cayó 1-2 ante CSD Sacachispas, que se mantiene como líder sólido del grupo.

Otro de los duelos dejó un empate sin goles entre Deportivo Iztapa y AFF Guatemala, en un partido muy disputado y con pocas opciones claras. En tanto, Chimaltenango no pudo en casa y fue superado 1-4 por Deportivo Chiquimulía, que se consolida en la segunda posición de la tabla.

La jornada se cerró con la igualdad 1-1 entre Deportivo Carchá y F.C. Santa Lucía, un resultado que no permitió a ninguno de los dos dar un salto importante en la clasificación. Con estos resultados, Sacachispas sigue como líder del Grupo B con 16 puntos, seguido por Chiquimulía que acumula 12 unidades.

La Primera División entra en una fase clave donde los equipos comienzan a perfilarse para pelear por la clasificación a la siguiente ronda, mientras otros buscan salir de la parte baja de la tabla para evitar complicaciones en el cierre del torneo.