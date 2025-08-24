Achuapa sorprende a Comunicaciones con remontada en casa y se queda con los tres puntos

Deportivo Achuapa dio un golpe de autoridad en condición de local y derrotó 2-1 a Comunicaciones en el Estadio Winston Pineda, en un duelo correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2025. El conjunto oriental supo reaccionar a un inicio complicado y terminó imponiéndose ante uno de los favoritos del campeonato.

El encuentro comenzó con dominio de los albos, quienes lograron abrir el marcador tras una jugada preparada. José Manuel Contreras inició la acción con un toque preciso para José Grajeda, quien cedió el balón al mexicano Brian Martínez, encargado de enviar la asistencia a Lynner García. El delantero definió con un potente disparo que superó al guardameta Ederson Cabezas, poniendo el 0-1 a favor de Comunicaciones.

Sin embargo, los cebolleros no se quedó atrás y antes de que finalizara el primer tiempo encontró el empate. El brasileño Vitor Gabriel desbordó por la banda con una gran jugada individual y envió un centro al área, donde Erick Sánchez apareció para conectar de cabeza y vencer al portero albo, Arnold Barrios. Con ese tanto, el duelo se fue al descanso con un 1-1 que encendía las expectativas de la afición local.

Para la segunda parte, el intenso calor de Jutiapa comenzó a pasar factura al equipo visitante, que no encontraba claridad en el ataque ni soluciones desde el banquillo. Comunicaciones buscaba reponerse, pero Achuapa aprovechó la oportunidad para dar el golpe definitivo.

Al minuto 55, nuevamente Vitor Gabriel fue protagonista. El brasileño se asoció en ataque y encontró el espacio justo para rematar, enviando el balón al fondo de la red y decretando el 2-1 a favor de los locales. La anotación fue celebrada con intensidad por la afición oriental, que empujó a su equipo hasta el pitazo final.

Los dirigidos por Martín García defendieron con orden su ventaja, evitando que Comunicaciones encontrara opciones claras para rescatar el empate. A pesar de los intentos de Martínez y García en el ataque crema, la zaga local mantuvo la calma y supo cerrar el partido sin mayores sobresaltos.

Con este resultado, Deportivo Achuapa alcanzó la quinta posición de la tabla con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota en lo que va del torneo. El triunfo reafirma el buen momento del equipo oriental cuando juega en casa, donde ha sumado la mayoría de sus unidades.

Por su parte, Comunicaciones sigue mostrando un inicio irregular en el campeonato. Los albos se quedan con ocho puntos en seis jornadas, acumulando dos victorias, dos empates y dos derrotas, un rendimiento que genera preocupación en su afición y que obliga al equipo a mejorar de cara a sus próximos compromisos.