Así está la tabla del Torneo Apertura 2025: a falta de tres partidos, Aurora podría ser líder en la jornada 6

La jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional aún no se cierra, pero la tabla de posiciones ya empieza a mostrar a los equipos que marcan el ritmo del campeonato. Mixco, con 13 puntos, se mantiene como líder momentáneo, aunque su posición podría cambiar este domingo con la participación de Aurora, que tiene la posibilidad de alcanzar la cima.

Antigua GFC, que derrotó en esta fecha a Deportivo Mixco, se coloca en la segunda posición con 12 unidades, mientras que Municipal, que empató en su respectivo duelo, también suma 12 puntos y ocupa el tercer puesto por diferencia de goles. Detrás aparece Aurora, con 10 puntos, esperando su compromiso pendiente para intentar dar un golpe en la clasificación.

En la parte media de la tabla se encuentran Comunicaciones y Xelajú con 8 unidades cada uno, equipos que no han logrado despegar del todo, pero que mantienen la expectativa de acercarse a los punteros. Un escalón más abajo aparece Deportivo Achuapa, con 6 puntos, seguido por Mictlán, que también suma 6.

Marquense, que vive un inicio irregular tras su regreso a la Liga Nacional, se ubica en la novena posición con 5 puntos, mientras que Malacateco y Cobán Imperial están igualados con 4 unidades, pero con diferencia de goles negativa que los mantiene en la parte baja. En el último lugar continúa Guastatoya, que apenas registra un punto tras seis jornadas.

La fecha se completará con tres partidos que podrían modificar significativamente la tabla. A las 11:00 horas, Aurora recibirá en el estadio Guillermo Slowing a Cobán Imperial, en un duelo clave. Si los aurinegros logran el triunfo, llegarán a 13 puntos y se colocarían como líderes del torneo por diferencia de goles sobre Mixco.

Más tarde, a las 14:00 horas, Deportivo Achuapa enfrentará en casa a Comunicaciones en el estadio Winston Pineda. Ambos equipos necesitan sumar, ya que los cebolleros buscan alejarse de la parte baja y los albos intentarán no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

El cierre de la jornada será a las 19:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, cuando Marquense reciba a Malacateco. El duelo entre leones y toros promete intensidad, ya que ambos necesitan puntos urgentes para salir de la zona baja de la clasificación.

Con estos encuentros pendientes, la lucha por el liderato podría tener un giro importante, especialmente con Aurora en condición de local y con la posibilidad de escalar a lo más alto del campeonato. La jornada 6, que hasta ahora ha dejado sorpresas y resultados ajustados, tendrá un desenlace vibrante este domingo.