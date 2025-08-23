Municipal deja la oportunidad de tomar el liderato y firma un empate ante Xelajú

El Estadio del Trébol fue escenario de un partido intenso que terminó con un empate 1-1 entre Municipal y Xelajú, resultado que dejó a los rojos sin la posibilidad de asumir el liderato del torneo, mientras los chivos rescataron un punto en condición de visita.

El encuentro inició con dominio de los escarlatas, que se pusieron en ventaja gracias a un golazo de César Archila. El mediocampista sorprendió con un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta Rubén Darío Silva y desató la celebración de la afición capitalina.

Tras la anotación, Municipal mantuvo el control del balón y generó varias ocasiones para aumentar la diferencia, pero la falta de contundencia en los últimos metros evitó que ampliaran el marcador antes del descanso.

En el complemento, el conjunto altense reaccionó y encontró la igualdad por medio de Yilton Díaz, quien aprovechó un descuido en la zaga roja para vencer al portero y poner el 1-1 definitivo, silenciando momentáneamente el Trébol.

El gol de los chivos cambió el rumbo del partido, que se tornó más disputado y con constantes roces. Ambos equipos buscaron la victoria en los minutos finales, pero las defensas respondieron bien y evitaron más anotaciones.

Con este empate, Municipal llegó a 12 puntos en la tabla de posiciones y dejó a Mixco como líder con 13, mientras que Xelajú sumó un valioso punto en la capital que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos.

El resultado obliga a ambos clubes a pensar ahora en la Copa Centroamericana. Xelajú, ya clasificado a la siguiente fase, cerrará la fase de grupos sin presión, mientras que Municipal deberá buscar su boleto en suelo costarricense en la última jornada del certamen.