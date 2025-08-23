Mictlán sorprende en Guastatoya y logra su primera victoria del torneo

Mictlán sorprendió en condición de visitante y se llevó tres puntos valiosos tras derrotar 3-1 a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, en un duelo cargado de intensidad, roces y polémica que terminó significando un duro golpe para los locales, quienes aún no conocen la victoria en el presente torneo.

El conjunto pecho amarillo llegaba al compromiso con la presión de mostrar una mejoría luego de la salida de su entrenador Ariel Sena a mitad de semana, pero el cambio no fue suficiente para revertir la mala racha. Los orientales siguen sin encontrar el camino y se mantienen en el fondo de la tabla con apenas un punto.

Mictlán, por su parte, llegó al encuentro con tres empates en fila y con la necesidad de dar un golpe de autoridad en la liga, lo que consiguió gracias a un planteamiento ordenado y a la contundencia de sus hombres en ataque. Los “conejos” aprovecharon sus oportunidades y se mostraron firmes en los momentos clave del partido.

El marcador se abrió temprano, al minuto 14, cuando Kendel Herrarte sorprendió a la zaga local con un disparo certero que puso en ventaja a los visitantes. La anotación silenció las gradas del Cordón Hichos y encendió la frustración entre los seguidores pecho amarillos.

Ya en la segunda mitad, Osmán Salguero amplió la ventaja al minuto 55 con un gol que parecía liquidar las aspiraciones de Guastatoya. Sin embargo, apenas tres minutos más tarde, Renato Sequén le devolvió la esperanza a los locales desde el punto penal, acortando distancias y encendiendo la ilusión de una remontada.

Esa ilusión duró poco, pues al minuto 64, también desde el manchón penal, Daniel Santa puso el tercero para Mictlán y sentenció el compromiso. Con ese tanto, los visitantes tomaron un respiro en la tabla, alejándose de la zona baja y sumando su primera victoria del certamen.

El partido estuvo marcado por la fricción y las constantes disputas en el mediocampo. Ambos equipos recurrieron a la pierna fuerte y el encuentro se desarrolló con varias interrupciones, lo que reflejó la tensión que se vivía en el terreno de juego y la urgencia de ambos clubes por sumar.

Con este resultado, Mictlán escala posiciones y empieza a consolidar su idea de juego en el torneo, mientras que Guastatoya atraviesa uno de los arranques más complicados de su historia reciente, quedando obligado a reaccionar pronto si no quiere comprometer sus aspiraciones en el campeonato.