Fútbol Nacional
Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025, después del triunfo de Antigua contra el líder Mixco
Antigua GFC venció ayer al líder deportivo Mixco (2-1) en el partido que abrió la jornada seis del torneo Apertura 2025. El encuentro se disputó en el estadio Pensativo, frente a un buen número de aficionados.
Kevin Macareño celebra el segundo gol de Antigua GFC frente a Mixco. (Foto Antigua GFC).
Los coloniales sumaron la cuarta victoria en el torneo, gracias a las anotaciones de Juan Apaolaza, al minuto 31, y Kevin Macareño, al 69. Por los mixqueños descontó Nicolás Martínez al minuto 59.
Mixco peleó por sumar en el Pensativo y mantener el invicto, pero no lo consiguió. La opción más clara para igualar las acciones la tuvo Eliser Quiñones, al minuto 86, pero el portero Luis Morán a una mano evitó la caída.
El equipo del técnico Fabricio Benítez terminó el partido con 10 hombres, por la expulsión del Kener Lemus. Mixco se mantiene de líder, con 13 puntos, seguido ahora de Antigua, con 12.
El equipo de Mauricio Tapia adelantó el partido de la fecha seis para este viernes, debido al compromiso internacional del próximo miércoles 27 de agosto frente a la Liga Deportiva Alajuelense por la quinta fecha y último de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los coloniales están necesitados de una victoria para acceder a los cuartos de final del torneo regional de selecciones, ya que suman 4 puntos y están en el tercer lugar del grupo A, mientras que Plaza Amador es líder con nueve y Alajuelense es segundo con seis.
La sexta jornada del Apertura 2025 continuará este sábado con los partidos entre Guastatoya contra Mictlán, a las 16 horas, y después Municipal recibirá a Xelajú MC, a las 18 horas, ambos equipos con la mirada puesta en la Copa Centroamericana.
Apertura 2025 jornada seis
Viernes
- Antigua GFC 2-1 Mixco
Sábado
- Guastatoya - Mictlán 16
- Municipal - Xelajú MC 18
Domingo
- Aurora FC - Cobán Imperial 11
- Achuapa - Comunicaciones 14
- Marquense - Malacateco 19