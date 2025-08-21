Copa Centroamericana: Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B, Municipal cae al segundo lugar

La victoria del equipo panameño fue un golpe sobre la mesa frente al cuadro costarricense, que le permitió alcanzar siete puntos y colocarse en el primer lugar del grupo B.

Municipal, por su parte, ocupa ahora el segundo puesto de la clasificación, con cinco puntos. El equipo dirigido por Mario Acevedo ha conseguido una victoria y dos empates. Aunque se mantiene invicto, enfrenta un panorama complicado.

Herediano se ubica en el cuarto lugar y está obligado a no fallar en la última jornada, en la que se medirá ni más ni menos que a Municipal, de Guatemala. Ese duelo será una auténtica final en la lucha por avanzar a los cuartos de final.

El triunfo del jueves para San Miguelito llegó gracias a los goles de Yair Jaén, al minuto 44, y de Joseph Cox, al 64, de penalti. El Herediano estuvo lejos de recortar la distancia y encajó su segunda derrota en la fase de grupos.

En la quinta jornada, que se disputará la próxima semana, también será clave el resultado entre Real España y Sporting San Miguelito.

El cuadro hondureño suma tres puntos y una victoria lo mantendría en la pelea por la clasificación, aunque dependerá del resultado entre Herediano y Municipal.

Por Guatemala, el único equipo que ha asegurado su pase a los cuartos de final es Xelajú MC, tras alcanzar nueve puntos y liderar el grupo A. Los chivos cerrarán la fase de grupos ante Olimpia, de Honduras, el 27 de agosto.

Antigua GFC, en tanto, se jugará su clasificación ante la Liga Alajuelense, también el 27 de agosto, con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el torneo de la Concacaf.

Así queda la tabla de posiciones del grupo B