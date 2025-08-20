¿Cuándo juega Municipal y qué necesita para avanzar en la Copa Centroamericana de la Concacaf?

El equipo rojo no verá acción esta jornada y deberá esperar el desenlace del grupo B, especialmente porque este miércoles se enfrentarán Real España y Diriangén, a las 20 horas.

El otro partido del grupo B se disputará el jueves, a las 18 horas, entre Sporting San Miguelito y Herediano, resultado que también interesa al equipo guatemalteco, dirigido por Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi.

Antes de disputarse la cuarta fecha del torneo, Municipal lidera con 5 puntos. El grupo B es el más reñido de los cuatro en contienda, ya que Diriangén y Sporting San Miguelito suman cuatro unidades, y Herediano, tres.

Según el formato del torneo de Concacaf, los dos primeros lugares de cada grupo clasifican a los cuartos de final. Además, los cuatro semifinalistas avanzan de forma directa a la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que otros dos equipos van al repechaje.

¿Cuándo juega Municipal?

El resultado más conveniente sería que Diriangén pierda este miércoles ante Real España —que aún no suma puntos en dos fechas— o que se registre un empate. Un empate también sería favorable en el duelo entre Sporting San Miguelito y Herediano.

Municipal volverá a jugar en la Copa Centroamericana el jueves 28 de agosto, a las 20 horas, frente a Herediano, en el Estadio Nacional de Costa Rica, en un duelo que definirá el boleto a la ronda final.

Al equipo escarlata solo le sirve la victoria para asegurar su clasificación, ya que en tres fechas suma una victoria y dos empates. Ese rendimiento comprometió sus opciones y lo obliga a sumar de tres en la última jornada.