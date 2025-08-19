Copa Centroamericana: Así marcha la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Plaza Amador

El equipo panameño llegó a nueve puntos, con un partido pendiente, y dejó la disputa por la segunda plaza del grupo A entre Antigua GFC (4 puntos), Alianza (4), de El Salvador, y la Liga Deportiva Alajuelense (3), de Costa Rica, actual campeón.

El cuadro guatemalteco estará atento a lo que ocurra el jueves entre Alianza y la Liga Deportiva Alajuelense, y comenzará a hacer cuentas con la expectativa de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Antigua GFC cerrará la fase de grupos como visitante ante el equipo costarricense, el 27 de agosto, y está obligado a sumar los tres puntos y esperar una combinación favorable de resultados.

Plaza Amador consiguió una victoria apretada. Después de tener una ventaja de 3-0, terminó pidiendo tiempo, luego de que Managua acortó la distancia para cerrar 3-2.

Los goles del equipo canalero fueron anotados por Everardo Rose, al minuto 22; José Murillo, al 30, y Jorlian Sánchez, al 52. Por Managua, Mauro Verón marcó un doblete, a los minutos 68 y 81.

Así marchan los equipos:

Grupo A