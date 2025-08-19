Fútbol Internacional
Copa Centroamericana: Así marcha la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Plaza Amador
El club Plaza Amador venció ayer 3-2 a Managua y confirmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, tras alcanzar su tercera victoria consecutiva.
Jugadores de Plaza Amador celebran un gol este martes, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Plaza Amador y Managua. Foto Prensa Libre: EFE)
El equipo panameño llegó a nueve puntos, con un partido pendiente, y dejó la disputa por la segunda plaza del grupo A entre Antigua GFC (4 puntos), Alianza (4), de El Salvador, y la Liga Deportiva Alajuelense (3), de Costa Rica, actual campeón.
El cuadro guatemalteco estará atento a lo que ocurra el jueves entre Alianza y la Liga Deportiva Alajuelense, y comenzará a hacer cuentas con la expectativa de avanzar a la siguiente fase del torneo.
Antigua GFC cerrará la fase de grupos como visitante ante el equipo costarricense, el 27 de agosto, y está obligado a sumar los tres puntos y esperar una combinación favorable de resultados.
Plaza Amador consiguió una victoria apretada. Después de tener una ventaja de 3-0, terminó pidiendo tiempo, luego de que Managua acortó la distancia para cerrar 3-2.
Los goles del equipo canalero fueron anotados por Everardo Rose, al minuto 22; José Murillo, al 30, y Jorlian Sánchez, al 52. Por Managua, Mauro Verón marcó un doblete, a los minutos 68 y 81.
Así marchan los equipos:
Grupo A
- 1. P. Amador 9
- 2. Antigua 4
- 3. Alianza 4
- 4. Alajuelense 3
- 5. Managua 0