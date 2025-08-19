Copa Centroamericana: Así marcha la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Plaza Amador

Fútbol Internacional

Copa Centroamericana: Así marcha la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Plaza Amador

El club Plaza Amador venció ayer 3-2 a Managua y confirmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, tras alcanzar su tercera victoria consecutiva.

AMDEP1105. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 19/08/2025.- Jugadores de Plaza Amador celebran un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Plaza Amador y Managua en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Jugadores de Plaza Amador celebran un gol este martes, en un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Plaza Amador y Managua. Foto Prensa Libre: EFE)

El equipo panameño llegó a nueve puntos, con un partido pendiente, y dejó la disputa por la segunda plaza del grupo A entre Antigua GFC (4 puntos), Alianza (4), de El Salvador, y la Liga Deportiva Alajuelense (3), de Costa Rica, actual campeón.

El cuadro guatemalteco estará atento a lo que ocurra el jueves entre Alianza y la Liga Deportiva Alajuelense, y comenzará a hacer cuentas con la expectativa de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Antigua GFC cerrará la fase de grupos como visitante ante el equipo costarricense, el 27 de agosto, y está obligado a sumar los tres puntos y esperar una combinación favorable de resultados.

Plaza Amador consiguió una victoria apretada. Después de tener una ventaja de 3-0, terminó pidiendo tiempo, luego de que Managua acortó la distancia para cerrar 3-2.

Los goles del equipo canalero fueron anotados por Everardo Rose, al minuto 22; José Murillo, al 30, y Jorlian Sánchez, al 52. Por Managua, Mauro Verón marcó un doblete, a los minutos 68 y 81.

Así marchan los equipos:

Grupo A                         

  • 1. P. Amador                  9           
  • 2. Antigua                      4           
  • 3. Alianza                       4           
  • 4. Alajuelense             3  
  • 5. Managua                  0

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Antigua GFC Copa Centroamericana Futbol Internacional Managua Plaza Amador 
