Xelajú MC confirma el pase cuartos de final en la Copa Centroamericana, tras empate de Olimpia y Águila

Xelajú MC el líder del grupo D con nueve puntos, seguido de Olimpia, de Honduras, con siete, mientras que Águila, de El Salvador tiene cuatro, cierran Hércules salvadoreño y Real Estelí con cero puntos y ya eliminados.

El cuadro de Amarini Villatoro es el primer equipo de los guatemaltecos es certificar el pase a la ronda final, mientras que Municipal y Antigua GFC está a la expectativa de su futuro en el torneo de la Concacaf.

La noche el martes arrancó la cuarta fecha de la Copa Centroamericana, donde el Olimpia hondureño sacó oro en su visita al Águila salvadoreño al llevarse un empate 2-2 y prácticamente afianzar su clasificación a la siguiente.

El Águila, que mostró un mejor juego que el Olimpia en el primer tiempo, se adelantó por intermedio de Darwin Cerén a los 30 minutos, pero nueve minutos después se igualaron las acciones con el tanto Jerry Bengtson.

A pesar de que el Águila dominó y remató más a portería, esto no se tradujo en el marcador. El segundo tiempo se centró más en la media cancha con un juego enredado por ambos equipos, que tenían dificultad para generar peligro.

Los salvadoreños, alentados por varios cientos de sus aficionados en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, saborearon la victoria con un gol de taco Mauro Caballero a los 71 minutos, pero las fuerzas no les alcanzaron hasta el final. Jorge Benguché igualó las cifras en el minuto 79.

Con este resultado, el Olimpia alcanzó los 7 puntos en la segunda posición y el Águila se quedó tercero con 4 unidades a falta de una jornada, en la que los salvadoreños podrían alcanzar a los hondureños, pero la clave se encuentra en la diferencia de goles.

Tereso Benítez (i) de Águila disputa el balón con José Mario Pinto de Olimpia (Foto Prensa LIbre: EFE)

Los hondureños han marcado 8 goles y recibido 3, mientras que los salvadoreños solo han anotado 4 tantos y han encajado 5. En un eventual empate en puntos, sin que medie una goleada salvadoreña en su visita al Real Estelí, de Nicaragua, las cifras están a favor del Olimpia.

El Olimpia buscará sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo al recibir al Xelajú, de Guatemala, el próximo 27 de agosto. Los guatemaltecos son líderes del grupo D y están clasificados con 9 puntos en tres juegos.

