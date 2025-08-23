Así se jugarán los dos partidos que le dan continuidad a la jornada 6 de la Liga Nacional

La jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala continúa este sábado 23 de agosto con dos encuentros importantes que podrían modificar la parte alta y baja de la tabla de posiciones.

La fecha arrancó el viernes con la victoria de Antigua GFC sobre el líder Mixco, resultado que apretó la lucha por los primeros lugares del campeonato. Ahora, este sábado, se jugarán dos duelos en Guastatoya y en la capital.

En el Estadio David Cordón Hichos, Guastatoya recibirá a Mictlán a las 16:00 horas. Los “pechoamarillos” aún no conocen la victoria en el torneo, por lo que el partido representa una oportunidad clave para intentar salir del fondo de la clasificación.

Por su parte, Mictlán llega con la motivación de haber sumado puntos importantes en jornadas anteriores y buscará aprovechar la presión del rival para llevarse un resultado positivo de visita.

El segundo duelo de la jornada sabatina será a las 18:00 horas en el Estadio El Trébol, donde Municipal enfrentará a Xelajú MC. Los rojos mantienen el invicto en el certamen y están a la expectativa de lo que ocurra en la parte alta de la tabla.

Municipal podría asumir el liderato del torneo en caso de ganar, tomando en cuenta la derrota del actual puntero Mixco. La afición escarlata acompañará a su equipo en busca de un triunfo que los impulse en la clasificación.

Del otro lado, Xelajú MC llega con la necesidad de sumar puntos que le permitan mantenerse en la zona media de la tabla y no alejarse de los primeros puestos. Los altenses saben que enfrentar a Municipal en El Trébol siempre es un reto de alta exigencia.

Con estos dos compromisos, la jornada 6 de la Liga Nacional continuará este sábado y se definirá en los próximos días con los partidos restantes que completarán la fecha.