El Charleston de Rubio Rubín goleó al Loudoun United de Arquímides Ordóñez en la USL

El futbol estadounidense volvió a ser escenario de un choque entre legionarios guatemaltecos. Charleston Battery, con un gran desempeño de Rubio Rubin, se impuso 4-1 al Loudoun United de Arquimides Ordóñez

Rubio Rubín aportó con dos asistencias en la victoria de su club. (Foto: Prensa Libre, Charleston Battery)

El futbol estadounidense volvió a ser escenario de un choque entre legionarios guatemaltecos. Charleston Battery, con un gran desempeño de Rubio Rubin, se impuso 4-1 al Loudoun United de Arquimides Ordóñez, en un duelo disputado en el Estadio Patriots Point.

Rubin, quien atraviesa un buen momento en la USL, fue titular y pieza clave en la victoria de su equipo. El delantero nacional aportó dos asistencias que resultaron determinantes para la goleada. Con movilidad, visión y presencia ofensiva, el guatemalteco se consolidó como uno de los jugadores más influyentes de la noche.

Sin embargo, no todo fue positivo para Rubin. Al minuto 84 tuvo que ser sustituido tras resentirse de una molestia en la pierna, lo que encendió las alarmas en su club y entre los seguidores de la Selección Nacional, que lo consideran fundamental para el próximo proceso eliminatorio.

Del otro lado, Arquimides Ordóñez ingresó en la segunda mitad con la misión de cambiar la cara al Loudoun. El atacante guatemalteco mostró destellos de su talento, generando peligro en el área rival y forzando un penalti que él mismo decidió ejecutar.

No obstante, la fortuna no estuvo de su lado. Ordóñez no pudo concretar desde los once pasos, desperdiciando la opción más clara para acercar a su equipo en el marcador. Pese a ello, su ingreso dio mayor dinamismo al ataque del Loudoun en el complemento.

El resultado dejó a Charleston afianzado entre los primeros lugares de la conferencia, mostrando un nivel competitivo sólido, mientras que Loudoun continúa en la parte baja de la tabla, con necesidad urgente de sumar victorias para no perder terreno.

El enfrentamiento entre Rubin y Ordóñez refleja la creciente presencia de futbolistas guatemaltecos en el extranjero. Ambos son considerados piezas de futuro para la Selección Nacional y su experiencia en la USL resulta clave en su desarrollo.

La expectativa ahora se centra en la recuperación de Rubin y en la continuidad de Ordóñez, quien busca consolidarse en el fútbol internacional. El choque entre ambos legionarios dejó muchos goles y emociones para los que se hicieron presentes.

