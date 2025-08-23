Nathaniel Méndez-Laing brilla con gol en triunfo del Milton Keynes Dons

El futbolista guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing continúa demostrando su buen momento en Inglaterra. Este sábado fue protagonista en la victoria del Milton Keynes Dons 1-2 sobre Newport, en un duelo correspondiente a la League Two.

El legionario chapín fue titular y se mantuvo en el terreno de juego durante 78 minutos, confirmando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él desde el inicio de la temporada. Su aporte ofensivo fue clave para que el equipo sumara tres puntos importantes.

Méndez-Laing abrió el camino al triunfo con un gol desde el punto penal al minuto 44. El atacante guatemalteco se mostró seguro al ejecutar la pena máxima y puso a su equipo en ventaja justo antes de concluir la primera parte.

El Milton Keynes Dons logró administrar el resultado en el complemento y terminó imponiéndose con marcador de 1-2, lo que les permite afianzarse en los primeros puestos de la tabla. Con este triunfo, el equipo llegó a 11 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato.

El inicio de campaña para el legionario ha sido muy positivo, ya que además del gol conseguido este fin de semana, ha aportado asistencias y se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares en la alineación titular.

El rendimiento del guatemalteco ha despertado comentarios positivos en Inglaterra, donde destacan su experiencia, liderazgo en el campo y capacidad para marcar diferencias en momentos claves.

El delantero nacional que actualmente milita en la League Two, se espera que pueda estar en los compromisos con la Selección Nacional en la última ronda de la eliminatoria mundialista.

Con esta actuación, Nathaniel Méndez-Laing reafirma que atraviesa un inicio de temporada prometedor, con la misión de mantener la regularidad y ser pieza fundamental en el objetivo del Milton Keynes Dons de luchar por el ascenso.