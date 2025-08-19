Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por gesto racista y le impone castigo ejemplar

La noche del miércoles 13 de agosto, Municipal consiguió su primera victoria en la Copa Centroamericana de la Concacaf, al vencer 2-1 al Real España de Honduras, en un juego disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El partido estuvo lleno de emociones de principio a fin. Por un momento, los rojos estuvieron al borde de la eliminación del torneo internacional, luego de ir abajo en el marcador tras la anotación de Daniel Aparicio.

Sin embargo, los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo reaccionaron y remontaron el resultado adverso gracias a los goles de los nacionales José Morales y José Martínez. Con ello, se mantuvieron con vida en la competencia y tomaron el liderato del grupo.

Todo era celebración en el estadio El Trébol, ya que la afición roja ansiaba una victoria y su equipo respondió.

El encuentro finalizó con tensión: se registraron amonestaciones y una trifulca que terminó con dos expulsados. Nixon Cruz, del Real España, y José Martínez, de Municipal, vieron la tarjeta roja al cierre del partido.

Tras el pitazo final, mientras los equipos se dirigían al camerino, el técnico del Real España, el costarricense Jeaustin Campos, fue provocado por la afición escarlata, que se burlaba de él tras la derrota.

Campos perdió la compostura y respondió a las provocaciones con un gesto despectivo: se llevó la mano a la boca, en una señal que fue interpretada como racista, comportamiento contrario a los principios éticos de la Concacaf.

Contundente castigo

Todo quedó evidenciado, y los dirigentes del máximo ente regional recabaron las pruebas necesarias. El hecho se hizo viral, y la Concacaf emitió una sanción contundente y ejemplar para Campos.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Concacaf expresó su rechazo a este tipo de comportamientos. El Comité Disciplinario decidió suspender al entrenador por diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios”, señala parte del comunicado.

#CopaCA @Rojos_Municipal vrs. @rcdespana ❌ luego de finalizado el juego el DT de Real España realizó un gesto despectivo e insultante que ha sido usado para hacer referencia de “indios”. CONCACAF debe actuar de oficio.

🎥 ESPN pic.twitter.com/fHdtbcv5XK — VAR502GT (@VAR502GT) August 14, 2025

La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de la Concacaf contra los comportamientos racistas y discriminatorios en el fútbol.

Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en las que sea elegible para participar.

El técnico estaba consciente de su reacción y en la misma conferencia después del juego quiso justificar su reacción, pero la evidencia de su comportamiento racista fue más que claro.