VIDEO | Jeaustin Campos y su polémico gesto tras la caída del Real España frente a Municipal en la Copa Centroamericana

Una noche cargada de emociones se vivió este miércoles 13 de agosto en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal logró su primera victoria al imponerse 2-1 al Real España en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Aunque el triunfo fue para los rojos, el inicio del partido fue adverso: se vieron en desventaja desde el minuto 17, tras una anotación de Daniel Aparicio, quien aprovechó una desatención defensiva para adelantar al conjunto hondureño.

Sin embargo, el equipo guatemalteco logró recomponerse y remontó el marcador en el segundo tiempo, con goles de José Morales y José Martínez, lo que desató la euforia de los seguidores en el estadio El Trébol.

El encuentro finalizó con tensión: se registraron amonestaciones y una trifulca que terminó con dos expulsados. Nixon Cruz, del Real España, y José Martínez, de Municipal, vieron la tarjeta roja al cierre del partido.

Gesto polémico del técnico Campos

Tras el pitazo final, mientras los jugadores se retiraban a los camerinos, el técnico del Real España, el costarricense Jeaustin Campos, reaccionó a las burlas de parte de la afición escarlata. Sin poder contener su molestia, respondió con un gesto despectivo: se llevó la mano a la boca, en una señal que podría interpretarse como racista, contraria a los principios de respeto y juego limpio que promueve la Concacaf.

El momento fue captado por las cámaras y quedó registrado en video. Resta saber si la Concacaf actuará de oficio o si se presentará una denuncia formal para sancionar al estratega por su conducta, tomando en cuenta que el ente cuenta con un protocolo contra el racismo.