Clausura 2021: Las luces y sombras de la primera jornada del futbol nacional de Guatemala

Astrid Gramajo se convirtió en la primera árbitra en la Liga Nacional de Futbol de Guatemala. En la foto con los asistentes y capitanes de Guastatoya y Sanarate. Foto Prensa Libre: Cortesía Tercer Tiempo.

Astrid Azucena Gramajo Ramírez hizo historia en la jornada uno del torneo Clausura 2021. Se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la liga mayor. Dirigió el juego entre Guastatoya y Sanarate FC. El actual campeón no defraudó como sí lo hizo el subcampeón Municipal en su visita a Cobán Imperial. Y tres partidos se disputaron con afición.

El cuadro pechoamarillo ganó 5-1, con doblete de Luis Landín y otros más de Marvin Ceballos, Omar Domínguez y Anderson Ortiz. Leandro Bazán anotó por Sanarate, que está en la agonía de salvar el descenso a Primera División.

Este juego, clásico de equipos orientales, y del mismo departamento, fue en el que Gramajo Martínez impuso orden y logró que nadie le reclamara ninguna decisión. De hecho, sacó solo dos tarjetas amarillas -una por bando- cuando el juego se puso rudo. Pero impuso respecto dentro de la cancha.

En sus ocho años como silbante solo había sido cuarta árbitra y asistente. De 30 años y originaria de Salamá, Baja Verapaz, se había consolidado en la Primera División desde que debutó el 9 de octubre de 2020.

Llegó a este juego tras dirigir el inaugural entre Zacapa Tellioz y Carchá en la citada división. Cumplió.

Originaria de Salamá, Gramajo es árbitra Fifa y tiene ocho años de experiencia. https://t.co/QJ5S2YteEf — Guatevisión (@Guatevision_tv) February 22, 2021

– Municipal no pudo –

Un solitario gol de Pedro Altán al minuto 12 le dio la victoria a Cobán Imperial ante Municipal en el duelo que disputaron en el estadio Verapaz. Además, destaca el debut en Liga Nacional del juvenil guardameta Mario José Mendoza Oliva, de 22 años, originario de Xela.

Una lesión del guardameta panameño, José Calderón, durante el calentamiento previo, le impidió jugar con su nuevo equipo. La oportunidad la aprovechó el meta quetzalteca que defendió en buena forma el arco de los príncipes azules que se quedaron con sus primeros tres puntos del torneo.

– Se aferran –

El equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa dio cuenta de Antigua GFC, 1-0, con diana del Anllel Porras al minuto 7. A este juego asistieron 915 aficionados que le dejaron un saldo positivo de Q23 mil 71 al cuadro local.

Los Jaguares lograron así sus primero tres puntos, de oro, porque les ayuda a escalar posiciones y alejarse de la zona del descenso. Sumó 19 puntos, igual cantidad que Achuapa, y está tres y cinco arriba de Sacachispas y Sanarate respectivamente. Con este resultado, y por el empate de Deportivo Iztapa, Santa Lucía se puso a uno de los peces vela.

– Cremas ganan con angustia –

Los cremas le ganaron 3-2 a Xelajú, en el partido que cerró la jornada, en el Doroteo Guamuch Flores. Los goles albos fueron de Agustín Herrera, Nicolás Samayoa y Junior Lacayo. Los chivos habían empatado en dos ocasiones por un autogol de Alexander Robinson y el tanto de Cristian Castillo. La figura destacada de este partido fue Óscar Santis quien propició las dos anotaciones del cuadro albo. El equipo de Comunicaciones, Mauricio Tapia, volvió a mostrar debilidades en la línea defensiva, al igual que el Gustavo Machaín.

– Sacachispas cumple –

La participación del uruguayo, exmundialista de 39 años, Egidio Arévalo Ríos, fue determinante para la victoria de Sacachispas. No solo dirigió la media cancha sino que fue determinante para la única anotación de los orientales que buscan salvar la categoría.

El gol de Sacachispas fue al minuto 35 en una jugada que inició Arévalo Ríos. Dio un pase hacia el área achuapaneca, y tras un rebote Rigoberto Hernández aprovechó para pegarle un fuerte disparo al paral derecho del meta cebollero.

– Deportivo Iztapa empata –

Fue en una jugada al ataque en la que Malacateco ganó la línea de fondo y al centrar hubo una serie de despejes que al final la aprovechó el delantero Lauro Cazal, que debuta con el equipo marquense. Así marcaron el primer tanto a los 83 minutos. Le pegó con pierna derecha y batió la meta del debutante Luis Tatuaca, quien regresó al país tras haber jugado en El Salvador con el Atlético Marte desde agosto de 2020.

Pero la alegría le duró poco a los dirigidos del tico Ronald Gómez porque al 86’ Eliseo Diaz se encargó de poner la paridad en un duelo que pintaba para un empate por lo que habían mostrado ambos cuadros en los 90 minutos.



– Próxima jornada –

27 de febrero 2021

Antigua GFC vs Comunicaciones -11:30 horas-

Malacateco vs Santa Lucía Cotzumalguapa -12 horas-

Municipal vs Guastatoya – 15 horas-

28 de febrero 2021

Achuapa vs Cobán Imperial – 11 horas –

Sanarate vs Sacachispas – 13 horas –

Xelajú MC vs Deportivo Iztapa -15:30 –