Clausura 2025 | Municipal clasifica a la Copa Centroamericana tras derrotar a Guastatoya

Municipal se consolida en el liderato del torneo Clausura 2025 tras derrotar a Deportivo Guastatoya (1-0), duelo disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, válido por la fecha 19.

El único tanto del encuentro fue marcado por Esteban Gabriel García, quien al minuto 45 sacó un potente zapatazo para vencer la resistencia del portero Adrián de Lemos.

Esta victoria mantiene a los rojos en el primer puesto del certamen con 31 puntos, por encima de Antigua GFC (29) y Deportivo Malacateco (28), siendo sus más cercanos perseguidores.

Mientras que por el lado de Guastatoya, sufre su primer traspié después de ocho juegos sin conocer la derrota. A pesar de estar en zona de clasificación al ubicarse en el sexto puesto, el equipo que dirige Dwight Pezzarossi no sale de la preocupación con el tema del descenso, donde se posiciona en el penúltimo puesto con 39 puntos.

A pesar de tener una buena ventaja sobre Marquense, que es último (32 puntos), el conjunto pechoamarillo no puede relajarse, ya que no ha confirmado su continuidad en la máxima categoría, por lo que tendrá que sumar en sus últimos dos juegos para no tener problemas.

A la Copa Centroamericana

Municipal, que ya desde hace dos jornadas había sellado su clasificación a la fase final, logró asegurar el primer lugar en la tabla acumulada de la temporada con 60 puntos, por lo que nadie lo mueve de la cima.

Este logro le permitirá al conjunto escarlata estar presente en la próxima edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf junto con Xelajú MC, que ganó el título en el torneo Apertura, por lo que restará conocer al tercer equipo que clasificará al torneo internacional y este saldrá cuando termine el campeonato.

Este saldrá del equipo que quede campeón del torneo Clausura y, de ser Municipal el monarca, el que clasifique será el conjunto que termine segundo en la tabla acumulada de la temporada.