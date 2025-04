Selección Nacional | Willy Coito se unirá al equipo de trabajo de Luis Fernando Tena

El técnico uruguayo Willy Coito Olivera estará llegando la próxima semana a las instalaciones de la Federación Nacional de Futbol para finiquitar su vinculación para ser parte del proceso de la Selección Nacional de Guatemala.

Luego de salir de Comunicaciones en octubre del año pasado, Coito Olivera estuvo alejado de las canchas y, a pesar de que tuvo varias opciones de dirigir tanto en Guatemala como en otros equipos de Centroamérica, fue paciente para tomar la mejor opción de trabajo.

El uruguayo, quien tuvo un paso exitoso con Comunicaciones, ahora tendrá un nuevo reto en su carrera y será estar en el equipo de trabajo del técnico mexicano Luis Fernando Tena en la selección guatemalteca.

Coito se convertirá en el tercer asistente de Tena en la Bicolor para continuar con el proceso de cara a la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que en el mes de junio se enfrentará a República Dominicana y Jamaica.

Cabe recordar que el estratega sudamericano, antes de triunfar con el equipo absoluto de los cremas y con Guastatoya, con el que consiguió un título, su especialidad ha sido trabajar en la formación de jugadores, por lo que también dentro de sus funciones será dirigir una de las selecciones de edad limitada.

Willy Coito tendrá como prioridad trabajar con el proceso de la selección sub 17, el cual estaba a cargo del hondureño-guatemalteco Rigoberto Gómez, quien fue cesado tras no ganar el premundial disputado en nuestro país. Por ende, no se obtuvo la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2025.

Willy Coito le dio el último título a Comunicaciones tras vencer a Guastatoya en la final. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Esta será la misión de Coito, aprovechar que la FIFA optó porque esta categoría juegue mundiales cada año, para clasificar por primera vez a Guatemala en esta categoría y poder estar en la cita del 2026.

La contratación del uruguayo fue respaldada por el presidente de la Federación Nacional de Futbol, Gerardo Paiz, y el responsable de llevarlo es el mexicano Tena, quien, aparte de ser el técnico de la selección absoluta, es el coordinador general de selecciones nacionales.

Tena cumplió con el plazo que le dio el presidente Paiz de nombrar al nuevo director técnico de la selección sub 17 para iniciar con el proceso para el próximo premundial.

Es de resaltar que antes de Coito, se pensó en el mexicano Roberto Hernández, actual técnico de Deportivo Malacateco, pero la dirigencia de los toros no estaba dispuesta a dejarlo ir, por lo que le amplió su contrato con el equipo.