Coatepeque, Fraijanes y Copalera toman ventaja en los cuartos de final de la Primera División

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Primera División comenzaron con tres equipos que consiguieron tomar ventaja en sus respectivas eliminatorias. Coatepeque, Fraijanes y Juventud Copalera ganaron sus compromisos de ida, mientras que Sayaxché y Mictlán empataron y dejaron todo por definir para el encuentro de vuelta.

Coatepeque fue uno de los protagonistas de la jornada al imponerse 2-1 a Nueva Santa Rosa en el estadio Israel Barrios. El conjunto local abrió el marcador por medio de Kevin Navas, pero Allan Reyes consiguió el empate para los visitantes.

En la segunda parte, Ángel Barrios apareció para marcar el tanto de la victoria. El futbolista aprovechó un balón que quedó fuera del área después de una acción ofensiva y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería.

Fraijanes consigue la mayor ventaja

Fraijanes fue el equipo que consiguió la diferencia más amplia de los partidos de ida, luego de golear 3-0 a Huehuetecos FC, que llegó a esta instancia después de terminar como líder de la fase de clasificación.

Jorge Lara abrió el marcador, Juan Aguilar amplió la ventaja y Julio Solórzano sentenció el triunfo. Con este resultado, Fraijanes llegará al partido de vuelta con tres goles de diferencia y la posibilidad de sellar su clasificación a las semifinales.

Copalera también golpea primero

La actividad continuó este jueves en el estadio Antonio Castillo, donde Juventud Copalera derrotó 1-0 a Aguacatán. Omar "Puma" Morales marcó la única anotación del encuentro y le dio a su equipo una ventaja importante antes de visitar a su rival.

En la otra eliminatoria, Sayaxché y Mictlán no consiguieron romper el empate y terminaron 0-0 en el primer enfrentamiento. La serie se mantiene abierta y tendrá su desenlace en territorio de los conejos.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final?

Las cuatro eliminatorias se definirán este fin de semana. El sábado 7 de noviembre, Nueva Santa Rosa recibirá a Coatepeque a las 19 horas, mientras que Aguacatán enfrentará a Juventud Copalera a las 19.15 horas.

El domingo 8 de noviembre, Mictlán jugará frente a Sayaxché a las 15 horas y Huehuetecos FC recibirá a Fraijanes a las 19 horas. Después de estos compromisos quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del Apertura 2026.