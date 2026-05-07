Comunicaciones y Xelajú empatan 2-2 y dejan la serie abierta

Comunicaciones y Xelajú MC repartieron puntos este jueves en el Estadio Cementos Progreso en un partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 que tuvo de todo y que dejó la serie completamente abierta.



Los Cremas de Marco Antonio Figueroa se pusieron dos veces en ventaja con goles de Omar Duarte al minuto 55 y Karel Espino al 79, pero Xelajú respondió en ambas ocasiones con tantos de Steven Cárdenas al 68 y un autogol de José Carlos Pinto al 85 para el 2-2 definitivo. El empate favorece a los Superchivos de cara a la vuelta del domingo en el Mario Camposeco ya que Xelajú tiene ventaja en el criterio de desempate por haber terminado como líder del Clausura 2026.

El partido arrancó con Comunicaciones dominando la primera mitad sin encontrar el gol pese a varias aproximaciones peligrosas.

Los Cremas presionaron desde el inicio y fueron el equipo más incisivo en los primeros 45 minutos, aunque Xelajú se fue asentando progresivamente y llegó al descanso sin mayores sobresaltos con el marcador en ceros. En la segunda mitad el guion cambió radicalmente cuando Omar Duarte aprovechó un rebote dentro del área al minuto 55 para abrir el marcador y poner a Comunicaciones en ventaja en la serie.



La reacción de Xelajú fue inmediata. Al minuto 68 Steven Cárdenas recibió un pase filtrado de Cardoza y definió con precisión para igualar el 1-1, devolviendo el equilibrio a una serie que prometía seguir con emociones. Comunicaciones volvió a ponerse en ventaja al minuto 79 cuando Karel Espino convirtió un penal cobrado tras mano de Raúl Calderón para el 2-1, pero en el minuto 85 llegó el golpe más duro para los Cremas cuando José Carlos Pinto intentó cortar un centro de Raúl Calderón y desvió el balón a su propia portería para el definitivo 2-2 que dejó la serie igualada antes del partido de vuelta.

El empate favorece a Xelajú



Con el global igualado 2-2, el criterio de desempate favorece a Xelajú MC por haber terminado como líder del Clausura 2026 con 39 puntos, lo que significa que en caso de que la serie siga igualada al final del partido de vuelta, los Superchivos avanzarían a la final.

Esto obliga a Comunicaciones a ganar el partido de vuelta del domingo en el Mario Camposeco para avanzar, mientras que a Xelajú le bastará con empatar para clasificarse a la gran final del Clausura 2026.

El partido de vuelta se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, donde la afición superchiva promete crear un ambiente espectacular para apoyar a su equipo en la búsqueda de la final.



Comunicaciones deberá ganar en uno de los escenarios más difíciles de la Liga Nacional para seguir con vida en el torneo, mientras que Xelajú llegará con la confianza de jugar en casa y con la ventaja del criterio de desempate a su favor en lo que promete ser uno de los partidos más emocionantes de la liguilla del Clausura 2026.