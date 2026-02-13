Concacaf confirma a sus ocho selecciones clasificadas al Mundial Sub‑17 de Qatar 2026

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) ya definió a los ocho representantes del área para la Copa Mundial Sub‑17 de la Fifa, que se disputará en Qatar en noviembre de 2026. Guatemala quedó fuera del torneo tras su eliminación en la fase de grupos del Premundial, donde integraba el Grupo C.

Será la segunda ocasión en la que Concacaf contará con ocho selecciones clasificadas, tras el aumento de equipos participantes en la Copa del Mundo, que desde la edición anterior se disputa con 48 selecciones. El último país en sellar su boleto fue México, que lo logró en la última jornada al vencer a Trinidad y Tobago.

Panamá fue uno de los primeros en asegurar su clasificación al vencer 4-1 a Nicaragua, cerrando la fase de grupos con paso perfecto. Haití, por su parte, logró su segundo boleto consecutivo a un Mundial Sub‑17 tras imponerse 2-1 a Guatemala, también con rendimiento ideal.

Costa Rica logró avanzar tras empatar 0-0 con Puerto Rico, beneficiándose de su amplia diferencia de goles para terminar en el primer lugar del grupo. Estados Unidos igualó con República Dominicana, pero también logró el liderato de su sector.

Una de las grandes sorpresas del certamen fue la clasificación de Cuba, que superó en su grupo a El Salvador. Jamaica, con paso firme, también aseguró su boleto mundialista, mientras que Honduras lo logró con una destacada actuación en su grupo. México, uno de los favoritos históricos de la región, completó el grupo de clasificados tras vencer en su último partido a Trinidad y Tobago.

Clasificados por Concacaf

Estados Unidos

Costa Rica

Panamá

Haití

Honduras

Cuba

Jamaica

México

Mundial Sub‑17 ahora se juega cada año

A partir de 2025, la Fifa decidió que el Mundial Sub‑17 se dispute anualmente, en lugar de cada dos años como venía siendo tradicional. Esta modificación busca acelerar el desarrollo de las selecciones juveniles y garantizar más oportunidades de competencia para los países en formación. Qatar será sede de la Copa del Mundo Sub‑17 hasta el año 2029