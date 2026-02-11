Guatemala Sub-17: Del buen arranque a la eliminación, errores marcaron el fracaso en el Premundial

Guatemala volvió a quedarse cerca de una clasificación histórica al Mundial Sub‑17. Esta vez, la Selección Nacional, dirigida por el uruguayo Willy Coito Olivera, buscaba llevar al país por primera vez a una cita mundialista en esta categoría. Sin embargo, el desenlace fue el mismo que en el proceso anterior, cuando el equipo dirigido por Rigoberto “Chula” Gómez también cayó ante el mismo rival, Haití.

La Azul y Blanco integró el Grupo C del Premundial de Concacaf, junto a Antigua y Barbuda, Granada y Haití. Guatemala inició el torneo con dos victorias consecutivas y buenos momentos de futbol.

Aun así, quedó la sensación de que al equipo le faltaba un poco más de claridad frente al arco, ya que generaba muchas ocasiones, pero desperdiciaba varias. A pesar de ello, los nueve goles anotados en los primeros dos partidos le permitieron llegar a la última jornada con una ventaja importante: un empate bastaba para clasificar al Mundial por primera vez.

Pero, tal como ocurrió un año atrás, Haití volvió a convertirse en el verdugo de Guatemala, arruinando la fiesta en casa y eliminando nuevamente a la Bicolor en un escenario donde todo parecía estar a su favor. En un Premundial con 48 clasificados a la Copa del Mundo y ocho boletos disponibles para la Concacaf, Guatemala dejó escapar una oportunidad dorada que parecía completamente al alcance.

Aspectos clave de la derrota y el fracaso de la Bicolor

1. Errores defensivos

La Selección Sub‑17 volvió a sufrir desconcentraciones puntuales que terminaron en goles para Haití:

Primer gol (7’): Tras una falta cercana al tiro de esquina, Guatemala defendió mal la jugada a balón parado. Sonson Jean‑Baptiste cabeceó prácticamente solo en el área pequeña, por un error de marca, y colocó el 1‑0.

Tras una falta cercana al tiro de esquina, Guatemala defendió mal la jugada a balón parado. Sonson Jean‑Baptiste cabeceó prácticamente solo en el área pequeña, por un error de marca, y colocó el 1‑0. Segundo gol (22’): Una mala salida del equipo, producto de una conducción riesgosa de uno de sus jugadores más virtuosos, derivó en un contragolpe haitiano. Un centro encontró a la defensa mal parada; el atacante controló y asistió a Danrick Dalce, quien definió con un remate potente para el 2‑1 definitivo.

Intentar salir jugando sin claridad generó pérdidas innecesarias y, finalmente, la jugada que sentenció la eliminación.

2. Falta de ideas en ataque y desorden ofensivo

Tras recibir el segundo gol, Guatemala cayó en la desesperación. Aunque tuvo algunos momentos de recuperación, el equipo se volvió impreciso y sin conexión entre líneas. A diferencia de los partidos anteriores:

No logró elaborar ataques con claridad,

No encontró espacios para sus delanteros,

Abusó de balones largos y centros sin sentido,

Se topó una y otra vez con una defensa haitiana bien organizada.

El equipo perdió orden, creatividad y paciencia, reduciendo al mínimo sus opciones de empatar.

3. Deficiente manejo del partido y presión del entorno

Guatemala tuvo momentos de dominio después del 1‑1 parcial, pero no supo manejar la presión de jugar en casa ni la responsabilidad de que el empate era suficiente. El nerviosismo fue evidente en , la toma de decisiones en momentos clave, la presión pesó más de lo esperado en un grupo que tenía todo a su favor.

4. Los cambios no funcionaron

En los dos primeros partidos, las variantes de Coito Olivera marcaron diferencia. Pero en el duelo decisivo, los cambios no aportaron lo esperado. Los jugadores que ingresaron:

No se adaptaron al ritmo del encuentro,

No generaron mayor impacto ofensivo,

Se vieron superados por la presión del momento en que se encontraban .

El banquillo, antes una fortaleza, pasó inadvertido en el momento más importante.