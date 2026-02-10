Selección de Guatemala: nuevo fracaso de la Sub‑17 tras caer ante Haití en el Premundial

La Selección Nacional Sub‑17 de Guatemala volvió a quedarse a las puertas de una Copa del Mundo, esta vez tras caer 2-1 ante Haití en la última jornada del Premundial. El resultado dejó a la Bicolor con seis puntos y permitió al conjunto caribeño alcanzar nueve unidades, suficientes para sellar su clasificación a Qatar 2026.

El partido comenzó con dificultades para Guatemala. Apenas al minuto 7, Haití abrió el marcador mediante un balón parado que fue aprovechado por el delantero Sonson Jean‑Baptiste, quien puso en ventaja a la visita tras un descuido defensivo con un cabezazo.

La reacción chapina llegó rápido. Al minuto 12, Patrick Arana igualó las acciones también por la vía de la táctica fija. Ese gol pareció darle un leve impulso a la Azul y Blanco, que tomó un poco más las riendas del encuentro y comenzó a acercarse al arco defendido por Clifford Gene.

Sin embargo, los errores defensivos volvieron a pasar factura. Al minuto 22, una mala salida de Arana derivó en un centro del cuadro visitante; su compañero no logró despejar con precisión y permitió que Danrick Dalce aprovechara el rebote que, con un potente disparo, marco el 2-1 a favor del conjunto caribeño. Ambos goles haitianos fueron consecuencia directa de fallas claras en la zaga guatemalteca.

Un primer tiempo tenso y con permisividad arbitral

Conforme avanzaban los minutos, Haití apostó por un juego físico, incluso rayando en lo brusco, mientras el árbitro dominicano José Corporán dejó continuar varias acciones que pudieron ser sancionadas.

Guatemala tuvo oportunidades para empatar, especialmente al minuto 35, pero falló en la definición. Dos minutos más tarde, un tiro libre de Arana obligó al meta Clifford Gene a realizar una buena intervención y a enviar el balón al tiro de esquina. La primera mitad concluyó con una Bicolor imprecisa, que recurrió al pelotazo y careció de construcción desde la mitad de la cancha.

Segundo tiempo: dominio estéril y desesperación

En el complemento, Guatemala salió con determinación a buscar el empate, pero careció de claridad nuevamente. Al minuto 53, Daniel González desperdició una gran oportunidad en un tiro libre que pudo cambiar el rumbo del partido.

Con el paso de los minutos, el equipo chapín cayó en la desesperación, mientras Haití supo manejar los tiempos, cortar el ritmo y desesperar a los jugadores nacionales. Al 65’, los caribeños estuvieron cerca del tercero, pero no concretaron.

Guatemala respondió al 79’ con una llegada clara que volvió a encontrar a un inspirado Clifford Gene. Un minuto después, un cabezazo de Jefrey Interiano estuvo muy cerca de convertirse en el empate, siendo una de las acciónes más peligrosas del segundo tiempo.

En los minutos finales, la Azul y Blanco intentó a base de centros e insistencia, pero sin ideas ni precisión. Finalmente, el partido terminó con la derrota que dejó fuera a Guatemala de la Copa del Mundo.

Un nuevo fracaso para la categoría Sub‑17

La eliminación marca otro golpe para el proceso juvenil guatemalteco. Esta es la segunda vez consecutiva que la Sub‑17 queda fuera del Mundial enfrentando al mismo rival: Haití. En el 2025, cuando Guatemala también fue anfitrión, la Bicolor cayó 3-0 dirigida por Rigoberto “La Chula” Gómez. Ahora, bajo el mando de Willy Coito Olivera, la historia volvió a repetirse.

Haití, por su parte, celebró su clasificación al Mundial Sub‑17 de 2026, que nuevamente se disputará en Qatar. Guatemala deberá esperar un nuevo ciclo para intentar romper la barrera que ya se ha convertido en un patrón doloroso para esta categoría.

10 de febrero 2026, 21:15h Guatemala eliminado de la Copa del Mundo

10 de febrero 2026, 20:54h Guatemala continua perdiendo



Minuto 80 de juego: el cuadro guatemalteco no encuentra la fórmula para empatar el encuentro y sigue estando fuera del Mundial.

10 de febrero 2026, 2037h Guatemala intenta, pero no puede



La Bicolor busca pero no puede marcar el gol del empate Guatemala 1-2 Haití

10 de febrero 2026, 20:19h Comienza la segunda mitad



Arranca la etapa complementaria entre Guatemala y Haití

10 de febrero 2026, 20:03h Finalizan los primeros 45 minutos en el Cementos Progreso



Termina la primera mitad en el estadio Cementos Progreso Guatemala cae 2-1 frente a su similar de Haití, en estos momentos la Azul y Blanco queda afuera del Mundial.

10 de febrero 2026, 19:44h ¡Gooool de Haíti!



Danrick Dalce, al minuto 22, marcó el 2-1 a favor de los caribeños con un potente remate.

10 de febrero 2026, 19:28h ¡Gooool de Guatemala!



Patrick Arana convierte de cabeza al minuto 11, con este resultado la Bicolor es mundialista

10 de febrero 2026, 19:23h ¡Gooool de Haíti!



Gol de Haití por intermedio de Sonson Jean-Baptiste convierte de cabeza al minuto 5.

10 de febrero 2026, 19:15h Arranca el partido



Inicia el encuentro en el estadio Cementos Progreso entre Guatemala y Haití en busca del pase mundialista.

10 de febrero 2026, 18:47h Sale a calentar la Azul y Blanco



El cuadro nacional salta al terreno de juego para realizar su etapa de calentamiento previo al duelo frente a los caribeños en puntos de las 19:00 horas.

10 de febrero 2026, 18:31h Alineación de Guatemala para medirse al cuadro de Haíti



Así sale la Azul y Blanco para enfrentarse a su similar de Haití por la tercera fecha del Premundial Sub-17, en donde el cuadro chapín marcha de momento en la primera casilla.

10 de febrero 2026, 18:24h Afición chapina comienza a llegar al estadio



Aficionados de la Azul y Blanco comienzan a llegar al estadio Cementos Progreso, donde Guatemala juega su pase al Mundial Sub-17 frente a su similar de Haití.

10 de febrero 2026, 18:15h Guatemala sale con el uniforme de visitante



El combinado nacional vestirá uniforme negro con una franja celeste y blanca en su encuentro frente a Haití, correspondiente a la tercera jornada del Premundial Sub‑17 de Concacaf.