EN DIRECTO
Fútbol Nacional
Selección de Guatemala: nuevo fracaso de la Sub‑17 tras caer ante Haití en el Premundial
La Selección Sub‑17 de Guatemala volvió a quedar fuera de un Mundial tras caer 2-1 ante Haití en el Premundial, en un partido marcado por errores defensivos y falta de claridad ofensiva que frustraron otra vez el sueño mundialista.
Guatemala queda eliminado de la Copa del Mundo Sub-17. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).
La Selección Nacional Sub‑17 de Guatemala volvió a quedarse a las puertas de una Copa del Mundo, esta vez tras caer 2-1 ante Haití en la última jornada del Premundial. El resultado dejó a la Bicolor con seis puntos y permitió al conjunto caribeño alcanzar nueve unidades, suficientes para sellar su clasificación a Qatar 2026.
El partido comenzó con dificultades para Guatemala. Apenas al minuto 7, Haití abrió el marcador mediante un balón parado que fue aprovechado por el delantero Sonson Jean‑Baptiste, quien puso en ventaja a la visita tras un descuido defensivo con un cabezazo.
La reacción chapina llegó rápido. Al minuto 12, Patrick Arana igualó las acciones también por la vía de la táctica fija. Ese gol pareció darle un leve impulso a la Azul y Blanco, que tomó un poco más las riendas del encuentro y comenzó a acercarse al arco defendido por Clifford Gene.
Sin embargo, los errores defensivos volvieron a pasar factura. Al minuto 22, una mala salida de Arana derivó en un centro del cuadro visitante; su compañero no logró despejar con precisión y permitió que Danrick Dalce aprovechara el rebote que, con un potente disparo, marco el 2-1 a favor del conjunto caribeño. Ambos goles haitianos fueron consecuencia directa de fallas claras en la zaga guatemalteca.
Un primer tiempo tenso y con permisividad arbitral
Conforme avanzaban los minutos, Haití apostó por un juego físico, incluso rayando en lo brusco, mientras el árbitro dominicano José Corporán dejó continuar varias acciones que pudieron ser sancionadas.
Guatemala tuvo oportunidades para empatar, especialmente al minuto 35, pero falló en la definición. Dos minutos más tarde, un tiro libre de Arana obligó al meta Clifford Gene a realizar una buena intervención y a enviar el balón al tiro de esquina. La primera mitad concluyó con una Bicolor imprecisa, que recurrió al pelotazo y careció de construcción desde la mitad de la cancha.
Segundo tiempo: dominio estéril y desesperación
En el complemento, Guatemala salió con determinación a buscar el empate, pero careció de claridad nuevamente. Al minuto 53, Daniel González desperdició una gran oportunidad en un tiro libre que pudo cambiar el rumbo del partido.
Con el paso de los minutos, el equipo chapín cayó en la desesperación, mientras Haití supo manejar los tiempos, cortar el ritmo y desesperar a los jugadores nacionales. Al 65’, los caribeños estuvieron cerca del tercero, pero no concretaron.
Guatemala respondió al 79’ con una llegada clara que volvió a encontrar a un inspirado Clifford Gene. Un minuto después, un cabezazo de Jefrey Interiano estuvo muy cerca de convertirse en el empate, siendo una de las acciónes más peligrosas del segundo tiempo.
En los minutos finales, la Azul y Blanco intentó a base de centros e insistencia, pero sin ideas ni precisión. Finalmente, el partido terminó con la derrota que dejó fuera a Guatemala de la Copa del Mundo.
Un nuevo fracaso para la categoría Sub‑17
La eliminación marca otro golpe para el proceso juvenil guatemalteco. Esta es la segunda vez consecutiva que la Sub‑17 queda fuera del Mundial enfrentando al mismo rival: Haití. En el 2025, cuando Guatemala también fue anfitrión, la Bicolor cayó 3-0 dirigida por Rigoberto “La Chula” Gómez. Ahora, bajo el mando de Willy Coito Olivera, la historia volvió a repetirse.
Haití, por su parte, celebró su clasificación al Mundial Sub‑17 de 2026, que nuevamente se disputará en Qatar. Guatemala deberá esperar un nuevo ciclo para intentar romper la barrera que ya se ha convertido en un patrón doloroso para esta categoría.
Guatemala eliminado de la Copa del Mundo
Guatemala continua perdiendo
Minuto 80 de juego: el cuadro guatemalteco no encuentra la fórmula para empatar el encuentro y sigue estando fuera del Mundial.
Guatemala intenta, pero no puede
La Bicolor busca pero no puede marcar el gol del empate Guatemala 1-2 Haití
Comienza la segunda mitad
Arranca la etapa complementaria entre Guatemala y Haití
Finalizan los primeros 45 minutos en el Cementos Progreso
Termina la primera mitad en el estadio Cementos Progreso Guatemala cae 2-1 frente a su similar de Haití, en estos momentos la Azul y Blanco queda afuera del Mundial.
¡Gooool de Haíti!
Danrick Dalce, al minuto 22, marcó el 2-1 a favor de los caribeños con un potente remate.
¡Gooool de Guatemala!
Patrick Arana convierte de cabeza al minuto 11, con este resultado la Bicolor es mundialista
¡Gooool de Haíti!
Gol de Haití por intermedio de Sonson Jean-Baptiste convierte de cabeza al minuto 5.
Arranca el partido
Inicia el encuentro en el estadio Cementos Progreso entre Guatemala y Haití en busca del pase mundialista.
#Deportes l Arranca el juego entre Guatemala y Haití por la tercera jornada del Premundial Sub-17, donde la Bicolor buscará asegurar su pase a la Copa del Mundo. Detalles aqui 👇 https://t.co/d6p3ixTugt pic.twitter.com/Kt5tpUvELZ— Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 11, 2026
Sale a calentar la Azul y Blanco
El cuadro nacional salta al terreno de juego para realizar su etapa de calentamiento previo al duelo frente a los caribeños en puntos de las 19:00 horas.
🏃A CALENTAR— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) February 11, 2026
🇭🇹ʜᴀɪᴛɪ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
⏱️𝟩:𝟢𝟢ᴘᴍ 🏟️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ
¡¡𝗔𝗣𝗢𝗬𝗔 𝗔 𝗧𝗨 𝗦𝗘𝗟𝗘!!
🎟️𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝗿 𝘁𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼.#VamosGuate #VamosChicos 💪💙⚽🇬🇹 #SeleSub17 pic.twitter.com/DkVfiPqIs7
Alineación de Guatemala para medirse al cuadro de Haíti
Así sale la Azul y Blanco para enfrentarse a su similar de Haití por la tercera fecha del Premundial Sub-17, en donde el cuadro chapín marcha de momento en la primera casilla.
ALINEACIÓN DE GUATEMALA 🇬🇹— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) February 11, 2026
🇭🇹ʜᴀɪᴛɪ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
⏱️𝟩:𝟢𝟢ᴘᴍ 🏟️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ
¡¡𝗔𝗣𝗢𝗬𝗔 𝗔 𝗧𝗨 𝗦𝗘𝗟𝗘!!
🎟️𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝗿 𝘁𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼.#VamosGuate #VamosChicos 💪💙⚽🇬🇹 #SeleSub17 pic.twitter.com/CEUlSvICdo
Afición chapina comienza a llegar al estadio
Aficionados de la Azul y Blanco comienzan a llegar al estadio Cementos Progreso, donde Guatemala juega su pase al Mundial Sub-17 frente a su similar de Haití.
Guatemala sale con el uniforme de visitante
El combinado nacional vestirá uniforme negro con una franja celeste y blanca en su encuentro frente a Haití, correspondiente a la tercera jornada del Premundial Sub‑17 de Concacaf.