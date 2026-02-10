“Somos un club hecho para ganar”, afirma Torrent, técnico de Monterrey, antes de medirse al Xelajú MC

El cuadro de los Rayados de Monterrey recibe este miércoles al conjunto de Xelajú MC para el encuentro de vuelta de la primera fase de la Liga de Campeones de la Concacaf, el certamen más importante de la región.

El partido se disputará en el Estadio BBVA, conocido como “el Gigante de Acero”, donde tanto el equipo regiomontano como los Superchivos llegan con la misión de obtener el pase a la siguiente ronda. Se espera un encuentro intenso, con ambos equipos en busca del arco contrario, cada uno con sus propias armas, para lograr la victoria.

El cuadro azteca llega a este duelo con la presión propia de un club de gran jerarquia y de gran importancia, no solo carga con la exigencia de recomponer su camino en la liga mexicana —donde no ha tenido el mejor inicio de torneo—, sino también con la responsabilidad de ser uno de los planteles más poderosos del continente.

Entre sus figuras destacan Anthony Martial, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Óliver Torres y Jesús “Tecatito” Corona, futbolistas con amplia trayectoria en el fútbol europeo y plenamente conscientes de la obligación que tienen de competir al más alto nivel y ganar. Esa misma idea fue subrayada tanto por jugadores como por el cuerpo técnico durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el conjunto altense.

El defensor colombiano Stefan Medina reconoció que Rayados atraviesa una racha de tres partidos sin victoria, situación que ha generado molestia en la afición. Sin embargo, subrayó que el grupo mantiene confianza y madurez para revertir el momento. “Entendemos la presión y las críticas, pero somos un equipo comprometido y enfocado en trabajar para darle alegrías a la gente”, señaló.

Medina afirmó que el objetivo inmediato es avanzar a la siguiente fase del torneo y que el equipo saldrá a ganar sin especular. Añadió que Monterrey, por su historia y plantel, está obligado no solo a competir, sino también a buscar títulos, tanto en la competencia internacional como en la liga local.

Por su parte, el técnico Domènec Torrent pidió centrar la atención exclusivamente en la eliminatoria. Mostró su inconformidad ante las preguntas desviadas hacia otros asuntos y recordó que Rayados fue superior en el partido de ida, disputado en Guatemala, pese a no haber obtenido el resultado deseado. “La posesión no sirve si no se gana, pero tuvimos ocasiones suficientes para hacerlo”, afirmó.

Torrent explicó que el equipo ha mostrado un buen funcionamiento en varios tramos de los partidos recientes, aunque ha faltado constancia y contundencia. También defendió las rotaciones en la alineación, atribuyéndolas al calendario apretado, los viajes y el desgaste físico, factores que —dijo— obligan a cuidar a los jugadores para evitar lesiones.

El entrenador español reiteró que Monterrey le da máxima importancia a la Liga de Campeones de la Concacaf, no solo por el prestigio del torneo, sino porque otorga un boleto al Mundial de Clubes. “Somos un club hecho para ganar, no solo para competir”, recalcó.

Rayados buscará en casa un triunfo que calme el entorno, fortalezca la confianza del grupo y le permita avanzar en una competencia clave dentro de sus objetivos de la temporada, ya que el campeón del torneo asegura su pase al Mundial de Clubes del 2029. El silbatazo inicial será a las 21.00 horas, en la Sultana del Norte, donde solo uno seguirá en competencia: Rayados o los Superchivos.