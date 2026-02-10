Fútbol Nacional
¿Cuándo juega la Selección Sub-17 de Guatemala? Todo lo que debes saber del duelo ante Haití
La Selección Sub‑17 de Guatemala se juega en el estadio Cementos Progreso la histórica posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial de la categoría, enfrentando a Haití en un duelo directo por el boleto a Qatar.
La Bicolor sub-17 buscará hacer historia esta noche en el estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Fedefut).
El estadio Cementos Progreso podría vivir esta noche un día histórico para el balompié guatemalteco, cuando la Selección Nacional Sub-17 de Guatemala se enfrente a su similar de Haití en el Premundial, en un duelo directo por el pase a la Copa del Mundo de Qatar, que se disputará este año.
El cuadro dirigido por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera llega con la misión de lograr algo nunca antes visto en casa: clasificar por primera vez a un Mundial en esta categoría.
La Bicolor arriba a este encuentro como líder del grupo C, luego de sumar dos victorias contundentes. En su debut, venció 2-0 a Antigua y Barbuda, y en la segunda fecha goleó 7-0 al combinado de Granada. Ese resultado permitió a Guatemala adueñarse del liderato, por encima de Haití, que ocupa la segunda casilla.
El conjunto caribeño también llega con aspiraciones firmes, pues ya ha logrado clasificar a tres Mundiales Sub-17 —en las ediciones 2007, 2019 y 2025— y buscará repetir la hazaña esta noche.
Este encuentro promete grandes emociones, con dos equipos de alto poder ofensivo que saldrán en busca del resultado que les permita asegurar su boleto mundialista. Guatemala cuenta con una ligera ventaja, ya que un empate o una victoria le bastan para clasificar; por el contrario, una derrota pondría a Haití en la Copa del Mundo.
¿Cuándo juega la Selección Sub-17 de Guatemala?
La Bicolor juega este martes 10 de febrero, a las 19.00 horas, en el estadio Cementos Progreso, donde buscará concretar su clasificación al Mundial y hacer valer su condición de local ante su afición.
