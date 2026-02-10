Monterrey vs. Xelajú MC: Juan Cardona habla de la ilusión de buscar la clasificación frente a los Rayados

El Xelajú MC arribó el pasado domingo a Monterrey, México, para disputar el partido de vuelta de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf

El equipo dirigido por Roberto Hernández se prepara para una de las noches más importantes de su historia reciente, cuando visite a los Rayados en busca del pase a la siguiente ronda del torneo de clubes más prestigioso de la región.

La serie está empatada 1-1 tras el duelo de ida, disputado el miércoles pasado en el estadio Cementos Progreso, donde el cuadro súperchivo estuvo cerca de quedarse con la victoria. El ecuatoriano Joffre Escobar adelantó a los locales, pero en el tiempo de reposición el conjunto mexicano igualó gracias a la anotación de Jesús Corona.

Con ese antecedente, Xelajú MC viajó a tierras mexicanas con la ilusión de sorprender y eliminar a uno de los favoritos del certamen. El equipo ha mantenido un ambiente de optimismo moderado, consciente del reto que representa Monterrey, pero también motivado por la oportunidad de hacer historia.

Días antes del encuentro, el volante chivo Juan Luis Cardona compartió sus sensaciones sobre el desafío que afrontarán este miércoles: “Nos encontramos muy contentos y motivados por lo que se viene. Yo creo que tenemos una final el día miércoles, una final que le ilusiona a uno como jugador y creo que también al aficionado.”

Respecto de cómo visualiza el duelo frente a Monterrey, Cardona añadió: “Con nuestras armas trataremos de hacer lo mejor posible durante los 90 minutos. Esperemos en Dios que las cosas nos salgan bien. Tenemos que hacer nuestro trabajo y enfocarnos en lo que el cuerpo técnico nos pida. Al compañero que le toque, que las cosas le salgan bien, y entre todos buscar un bonito resultado.”

Responsabilidad y exigencia en el club

El mediocampista también habló sobre lo que representa vestir la camiseta de Xelajú MC: “Sabemos en la institución en la que estamos. Es un club que exige, tanto a nivel nacional como internacional. Todos los compañeros vamos a tratar de estar a la altura del compromiso.”

Para Cardona, el ambiente previo al encuentro ha sido especial: “Es algo lindo porque después de muchos años la institución vuelve a estar en estas alturas de un torneo internacional. Eso motiva a uno a hacer bien las cosas y aportar nuestro granito de arena. Primero Dios, el miércoles podamos sacar un bonito resultado.”

Mensaje final a la afición. el centrocampista agradeció el apoyo de los seguidores: “Agradecerles por el apoyo, ya sea acá en Monterrey o en Guatemala. Sabemos que muchos estarán pendientes del equipo el día miércoles. Queremos dejar claro que el equipo va a luchar, va a hacer un juego inteligente y que con nuestras armas vamos a buscar un resultado positivo.”