“Hablar de fracaso con chicos que recién están iniciando su carrera no me parece correcto”, expresó Olivera tras la eliminación de la Sub-17

La Selección Nacional Sub‑17 de Guatemala quedó eliminada del Premundial de la categoría, disputado en casa, luego de caer 2-1 frente a Haití. El resultado borró el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo Sub‑17.

Por segundo año consecutivo, la Bicolor fue eliminada como anfitriona y ante el mismo rival, un conjunto haitiano que se ha convertido en el verdugo de la Azul y Blanco en esta etapa formativa.

Guatemala integraba el Grupo C, junto a Antigua y Barbuda, Granada y Haití. El combinado nacional llegó al último partido con la ventaja de jugar como local y con la obligación de empatar o ganar para asegurar el boleto mundialista.

El equipo dirigido por Willy Coito Olivera no logró ni el empate ni la victoria que necesitaba. La Bicolor tuvo una noche complicada, careció de serenidad en momentos clave y terminó cayendo nuevamente ante su afición.

“Por momentos nos faltó serenidad”, señala Willy Olivera

Tras el encuentro, el técnico sudamericano analizó la eliminación y expresó su sentir ante los medios: “Por momentos nos faltó un poco más de serenidad. Haití se pone muy rápido en ventaja, logramos empatar, pero otra vez se vuelven a poner rápido en ventaja"

"Después, por momentos, nos ganó un poco la desesperación. También tuvimos algunas opciones claras que no pudimos concretar. Teníamos una gran chance de clasificar al Mundial, tenemos una gran camada de jugadores, pero me parece que hablar de la palabra ‘fracaso’ con chicos que están empezando su carrera no me parece correcto”. expreso Olivera.

Olivera reconoció que el objetivo era clasificar, pero recalcó que esta generación será importante para el futuro del futbol guatemalteco: “Son chicos de 16 años que están en formación. A veces algunas cosas no me caben... Hace tiempo que estamos en el futbol, y creo que es una generación que le va a dar mucho al futbol de Guatemala”.

La mirada ya está puesta en la generación 2010

El entrenador también confirmó que ya comenzó el trabajo con la categoría 2010, que será la base para el próximo proceso rumbo al Mundial Sub‑17, el cual ahora se disputará cada año. “Ya se ha empezado a trabajar con la categoría 2010, y tratar de que esto nos sirva para corregir errores. También seguiremos trabajando con esta categoría, porque creo que puede darle mucho al futbol de Guatemala”.

Olivera finalizó señalando una acción que pudo cambiar el rumbo del partido: una expulsión clara para un jugador haitiano que no fue marcada por el árbitro dominicano José Corporán. “Hubiera cambiado todo si la expulsión, que era roja clara, hubiera pasado. Pero más allá de eso, tenemos que enfocarnos en lo que nosotros tal vez dejamos de hacer por momentos y en lo que tenemos que mejorar”.