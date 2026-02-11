Monterrey vs. Xelajú MC: Día, hora y dónde ver el encuentro de los Superchivos

El cuadro de Xelajú MC tiene una cita con la historia este miércoles, cuando visite al Monterrey den el partido de vuelta de la primera fase de la Liga de Campeones de la Concacaf. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, México.

Los Superchivos arribaron a tierras mexicanas el pasado domingo con el objetivo de clasificar a la siguiente fase del certamen. Sin embargo, tendrán enfrente a un rival de jerarquía, uno de los planteles más fuertes del fútbol mexicano y continental, lo que convierte el desafío en una auténtica prueba de carácter para el conjunto altense.

Xelajú buscará concretar la hazaña y seguir avanzando en el torneo más importante de la región. La serie llega empatada, luego de que el encuentro de ida finalizara 1-1 en el Estadio Cementos Progreso.

Debido a ese resultado, el cuadro quetzalteco tendrá la presión de anotar como visitante si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El equipo ha manifestado confianza en su trabajo y en la posibilidad de sorprender, apelando a la disciplina táctica y al orden defensivo.

Por su parte, el conjunto regiomontano intentará imponer su jerarquía y hacer valer su condición de local. Monterrey, que cuenta con figuras de amplia trayectoria internacional y un plantel habituado a competir en instancias decisivas, buscará cerrar la serie frente a su afición y avanzar a la siguiente fas del certamen.

Día, hora y dónde ver el encuentro

El partido entre Monterrey y Xelajú MC se disputará este miércoles 11 de febrero, a las 21.00 horas de Guatemala en el Estadio BBVA. El encuentro podrá verse en vivo por la señal de ESPN y estará disponible en Disney+ .