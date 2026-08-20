Copa Centroamericana 2026: qué necesitan Municipal, Xelajú y Mixco para clasificar a cuartos de final

La participación de los clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana 2026 entrará en su etapa definitiva durante la quinta y última jornada de la fase de grupos. Tras los resultados de esta semana, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco aún tienen posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final, mientras que Antigua GFC quedó eliminado del certamen desde la tercera fecha consumando así su fracaso internacional.

La cuarta fecha dejó resultados positivos para dos de los representantes nacionales. Xelajú MC consiguió una victoria de 2-0 sobre Diriangén para mantenerse con vida en la competición, mientras que Deportivo Mixco goleó 4-1 a UMECIT y obtuvo su primer triunfo internacional.

Municipal, por su parte, empató 1-1 con FAS en el estadio Cuscatlán y dejó escapar una oportunidad para acercarse a la clasificación. Antigua GFC descansó en esta jornada.

Con solo dos boletos disponibles por grupo para los cuartos de final, los equipos guatemaltecos afrontarán la última fecha con distintos escenarios, pero con el mismo objetivo: avanzar en la principal competición de clubes de Centroamérica.

Municipal depende de sí mismo

Municipal es el equipo nacional que llega en mejor posición para alcanzar la siguiente ronda. Los escarlatas ocupan el tercer puesto del Grupo D con cinco puntos, igualados con Cartaginés, aunque los costarricenses tienen ventaja por diferencia de goles.

Motagua lidera el grupo con siete puntos, seguido por Cartaginés con cinco. Municipal también suma cinco y FAS tiene cuatro, por lo que la clasificación se definirá en la última jornada.

El panorama para los dirigidos por Mario Acevedo es sencillo:

Si Municipal derrota a Motagua , avanzará a los cuartos de final

, avanzará a los cuartos de final Si empata , quedará eliminado, debido a que, si FAS y Cartaginés también empatan, los costarricenses tienen mejor diferencia de goles.

, quedará eliminado, debido a que, si FAS y Cartaginés también empatan, los costarricenses tienen mejor diferencia de goles. Si pierde, quedará eliminado

El conjunto rojo no tiene margen de error. La única fórmula segura para seguir en competencia es sumar los tres puntos cuando reciba a Motagua en el estadio Manuel Felipe Carrera. Una victoria podría incluso permitirle terminar como líder del grupo si Cartaginés no derrota a FAS.

Xelajú mantiene la esperanza

La victoria frente a Diriangén devolvió la ilusión al equipo altense. Luego de dos derrotas consecutivas, los superchivos reaccionaron y llegarán a la última fecha con posibilidades de disputar uno de los boletos del Grupo A.

Alajuelense y Plaza Amador encabezan la tabla con seis puntos cada uno, mientras que Luis Ángel Firpo y Xelajú tienen tres.

Para que el equipo dirigido por Roberto Hernández pueda clasificar necesita una combinación específica de resultados:

Que Alajuelense derrote a Luis Ángel Firpo Que Xelajú venza a Firpo en la última jornada Que Alajuelense también supere a Plaza Amador Que Xelajú mejore considerablemente su diferencia de goles para superar al conjunto panameño

Si esa combinación se concreta, Alajuelense avanzaría como líder con paso perfecto y el segundo boleto se definiría entre Plaza Amador y Xelajú.

Por esa razón, no solo será importante ganar, sino hacerlo por una diferencia amplia que permita a los quetzaltecos mejorar sus números y aumentar sus posibilidades de ocupar el segundo puesto. El reto es complicado, pero los altenses todavía tienen opciones y llegarán con vida a la última jornada.

Mixco necesita una combinación de resultados

Deportivo Mixco goleó a UMECIT y consiguió su primera victoria internacional. El resultado también le permitió mejorar su diferencia de goles y mantener sus aspiraciones.

El panorama de los chicharroneros es el más complejo entre los equipos guatemaltecos que aún tienen posibilidades. Saprissa lidera el Grupo C con nueve puntos. Olimpia marcha segundo con seis, mientras que Alianza de Panamá y Mixco suman tres.

Para llegar con opciones a la última fecha, Mixco necesita primero que Alianza de Panamá derrote a Olimpia. En caso de empate o triunfo del club hondureño, las posibilidades del conjunto guatemalteco quedarían prácticamente anuladas.

Después, los mixqueños deberán:

Vencer a Alianza de Panamá en la fecha final

Esperar una victoria de Saprissa sobre Olimpia

Superar a sus rivales en diferencia de goles

Si todos esos resultados se combinan, Mixco podría entrar en un triple empate con Olimpia y Alianza por el segundo puesto del grupo. Aunque el escenario es complicado, la goleada de esta semana permitió a los chicharroneros mejorar sus opciones y mantener la posibilidad de clasificar.

Antigua quedó eliminado

La situación de Antigua GFC es distinta. El conjunto colonial no ha sumado puntos en sus tres partidos y quedó eliminado en la tercera jornada en dónde tiene 0 puntos.

Aunque todavía tiene pendiente un encuentro, el máximo puntaje al que puede aspirar es insuficiente para alcanzar a los equipos que ocupan los puestos de clasificación. Antigua se convirtió así en el primer representante guatemalteco eliminado de la Copa Centroamericana 2026.

La última jornada definirá si Guatemala tendrá representación en los cuartos de final del torneo centroamericano. Municipal tiene el destino en sus manos y necesita una victoria. Xelajú debe ganar y esperar resultados favorables de Alajuelense. Mixco requiere una combinación de resultados para aspirar a la clasificación. Antigua ya quedó eliminado.

Los próximos días serán determinantes para los clubes nacionales, que buscarán prolongar su participación en la Copa Centroamericana.