Copa Centroamericana: Cinco jugadores de Xelajú MC destacan en el once ideal de las semifinales

La Concacaf reveló el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana del 2025, en el que los equipos protagonistas fueron Xelajú MC, de Guatemala, y Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, que lograron su clasificación a la gran final del certamen.

El reconocimiento destaca el rendimiento sobresaliente de ambos clubes en sus respectivas series ante Real España y Olimpia. Cada uno aportó cinco jugadores al equipo ideal, lo que refleja su dominio en esta fase del torneo.

El único jugador ajeno a estos dos finalistas fue Daniel Aparicio, defensor del Real España, quien dejó una grata impresión pese a la eliminación de su equipo.

Por parte del cuadro quetzalteco, los jugadores seleccionados fueron Manuel Romero, Juan Cardona, Jorge Aparicio, Jesús “Chucho” López y Pedro Báez. Romero se consolidó como un pilar en la defensa, mientras que Cardona anotó el gol agónico en el partido de vuelta que forzó el tiempo extra. Aparicio, líder indiscutible de los chivos, tuvo una destacada actuación en labores defensivas.

Aunque López no pudo disputar el encuentro de vuelta por acumulación de tarjetas, fue determinante en el partido de ida al marcar el gol del empate en Honduras. Por su parte, Báez fue una constante amenaza en el ataque altense, generando peligro durante toda la serie.

Del lado de Alajuelense, los elegidos fueron Washington Ortega, Alexis Gamboa, Celso Borges, Rashir Parkins y Anthony Hernández.

La gran final se disputará en dos encuentros siendo la ida, el 26 de noviembre, en el estadio Alejandro Morera Soto, y la vuelta, el 3 de diciembre, en el estadio Cementos Progreso, Xelajú MC buscará coronar una campaña histórica y arrebatarle el sueño del tricampeonato a Alajuelense, vigente bicampeón del certamen regional.