Coronavirus: Juan García, presidente de los cremas, dice que “urge una reunión virtual” con los otros equipos

Juan García, presidente crema, dice que se necesita tener varios escenarios con el futbol guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para el mandamás blanco hay dos puntos que debe analizar: lo deportivo y lo administrativo, pero para ello necesita una reunión urgente “virtual” con los representantes de la Liga Nacional y de los otros 11 equipos que la conforman, con el fin de tomar decisiones importantes en el futbol.

García reconoce que está “de brazos cruzados”, porque no hay comunicación con la Liga Nacional. “Debemos discutir los escenarios que se pueden presentar en el futbol guatemalteco.

Necesitamos imaginar cómo vamos a trabajar si volvemos en marzo, en abril o en mayo”, dice el presidente crema, quien asegura que lo que más quiere es que se juegue el torneo completo y no terminarlo en este momento, como sucedió en El Salvador o Panamá, pero que lo que más le preocupa es el ser humano. Por ese motivo, Comunicaciones no ha devuelto el dinero de las entradas del pasado Clásico 312, pues no quiere que los aficionados se arriesguen a salir.

“Desde hace una semana estoy tratando de hablar con la Liga Nacional porque debemos tomar una decisión. No podemos esperar que el Gobierno también se encargue del futbol”, indica García, quien también estudia qué pasará con sus jugadores que finalizan contrato en mayo, pues este parón puede hacer que el campeonato finalice en junio o incluso en julio.

🏠 Este partido lo jugamos todos desde nuestras casas. 👻#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/CriH3Nm5Dg — Comunicaciones FC (@CremasOficial) March 17, 2020

Lo administrativo

De acuerdo con García, cuando “al fin” se tome una decisión, ya podrá cotejar cuánto ha significado económicamente para los cremas, pues ya tuvo el golpe de jugar el Clásico a puerta cerrada, que por lo menos hubiera tenido un ingreso de unos Q400 mil.

“Esta es una preocupación generalizada, no de Comunicaciones, sino de todos los equipos, porque después de esta crisis sabremos quiénes podrán continuar”, comenta el dirigente, quien también solicitará que se analicen bien los calendarios, pues los futbolistas están siendo exigidos y no todos los equipos cumplen con lo que se requiere para estar en la máxima categoría.

“Lo deportivo y lo administrativo van de la mano. Vamos a tener que poner las barbas en remojo; si no, vamos a quebrar. Necesitamos que los clubes sean más serios y cumplan con lo que se requiere para estar en la Liga Nacional”, subraya el presidente blanco.

⏱️ 💦 Lávate las manos al menos durante 20 segundos. 🧼 Mismo tiempo que le toma a Bladimir Díaz anotar estos 5 goles del Torneo #Clausura2020#VamosCremas #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/QE6t1IRY8G — Comunicaciones FC (@CremasOficial) March 24, 2020

Los jugadores cremas en este momento se encuentran en sus casas, evitando cualquier contagio, y se comunican con el cuerpo técnico para mantenerse bien físicamente, aunque para García eso también es un problema, pues considera que al volver de la cuarentena necesitarán tiempo para tomar de nuevo el ritmo futbolístico.

“Esperamos que todo se solucione rápido y para el bien del futbol, y que se ponga en práctica el licenciamiento de clubes; si no, seguiremos viviendo una liga de mentiras”, se lamenta García.