Coronavirus: La jugada de Guastatoya para cancelar el Torneo Clausura 2020

Julio Orellana, alcalde de Guastatoya, quiere cancelar el torneo para evitarse el pago de los contratos de jugadores. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Liga Nacional convocó a los equipos para poder tener varios escenarios de qué podría pasar en el Clausura 2020, por la pandemia del coronavirus.

Lee además: Jugadores de Sanarate sin respuesta de alcalde por atraso de salarios Luis Humberto López Ramos 26 de marzo de 2020 a las 11:20h

Sin embargo todo cambió cuando Jorge Orellana, representante de Guastatoya y alcalde del municipio, pidió que mejor se diera por cancelado el Clausura por los problemas económicos que tendrán por la suspensión del torneo por el coronavirus.

Se puso de acuerdo con siete equipos, todos con las municipalidades como principal patrocinador. Los que aprobaron la noción de ‘Congo’ Orellana son Iztapa, Santa Lucía Cotzumalguapa, Cobán Imperial, Sanarate, Mixco y Siquinalá. Los últimos dos al estar de acuerdo serían los clubes descendidos —último y penúltimo en la tabla acumulada—.

Los cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo con la propuesta son Municipal, Comunicaciones, Antigua y Xelajú, ya que ellos desean que se reinicie el 9 de mayo, que era la opción de los dirigentes de la Liga para respetar la solicitud de la Concacaf, Malacateco razonó su decisión.

La reunión que no terminó muy amigable enfrentó a siete equipos contra los cuatro más ganadores en la historia del futbol guatemalteco. Ya que concluir el torneo así podría significar demandas de los futbolistas frente a la Fifa.

Hago un llamado a los presidentes de los clubes del fútbol de la liga Mayor para que se suspenda el torneo y que esos recursos los invirtamos en nuestros pueblos hoy que necesitamos de recursos para nuestra gente Es necesario sentarse con nuestros jugadores y cuerpo técnico. pic.twitter.com/pEaP6dGHWq — Congo Orellana (@CongoGuastatoya) March 23, 2020

“Se decidió que damos por cancelado el torneo y con eso no habría campeón, pero sí los descensos”, comentó Jaime Sánchez, presidente de la Liga Nacional.

De darse por terminado el campeonato las clasificaciones de la Concacaf se definirían de la siguiente manera: Guatemala 1, Municipal —por ser campeón del Apertura 2019—; Guatemala 2, Antigua GFC —por ser subcampeón—, y Guatemala 3, Comunicaciones —por terminar primero en el Clausura 2020—.

“Tenemos que esperar el acta de la Liga para poder hacerlo oficial. Debemos analizarlo y esperamos que los equipos cumplan los contratos con los jugadores”, manifestó Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

La Fedefut ahora recibirá la propuesta de los siete equipos. Sin embargo, esta no es oficial pues solo fue una reunión no una Asamblea Extraordinaria, por lo que no vale y tendría la Liga Nacional convocar a una para tratar de nuevo el tema.

El principal temor de la Federación es que la Concacaf ha dado plazo para que los campeonatos regionales se puedan concluir en junio, además de todas las demandas de los jugadores que llegarán.