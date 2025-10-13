¿Cuándo juega la Selección de Guatemala?El Salvador está listo para recibir a la Azul y Blanco

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para enfrentar a su similar de El Salvador en un duelo crucial por la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro se llevará a cabo este martes 14 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, cunado la Selecta reciba a la Azul y Blanco.

Ambas selecciones llegan con la urgencia de sumar tres puntos que les permitan mantenerse con vida en la lucha por el primer lugar del grupo, el cual otorga el boleto directo a la siguiente fase del proceso clasificatorio.

La Azul y Blanco, dirigida por Luis Fernando Tena, viene de un empate 1-1 en Paramaribo ante Surinam, un resultado doloroso para los chapines, ya que los caribeños igualaron el marcador en los últimos instantes del partido.

Por su parte, El Salvador llega golpeado tras caer 1-0 en casa frente a Panamá, lo que ha encendido las alarmas en el entorno cuscatleco. La derrota dejó a los salvadoreños en una posición comprometida, por lo que buscarán aprovechar su condición de locales para retomar el camino hacia el sueño mundialista.

Este partido no solo representa una oportunidad para sumar puntos, sino también un duelo centroamericano cargado de historia, pasión y rivalidad. Tanto Guatemala como El Salvador saben que una derrota podría significar el adiós anticipado a sus aspiraciones mundialistas, por lo que se espera un duelo intenso, con ambos equipos dejando todo en la cancha.

¿Cuándo juega Guatemala contra El Salvador?

El partido se jugará este martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán en El Salvador, donde la Azul y Blanco y la Selecta saldrán con la obligación de ganar si no quieren despedirse de su suelo mundialista.