La Selección Nacional de Guatemala ya viaja a El Salvador y así se espera que sea su itinerario

Esta mañana, la Selección Nacional de Guatemala emprendió vuelo desde Paramaribo hacia El Salvador en un vuelo charter, con el objetivo de afrontar la jornada 4 de la Eliminatoria Mundialista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El plantel azul y blanco viajó completo, asegurando que todos los jugadores convocados por el entrenador Luis Fernando Tena lleguen listos para el duelo crucial ante los salvadoreños. Se prevé que el equipo aterrice este domingo por la tarde en suelo salvadoreño.

Durante la llegada, el cuerpo técnico ha planificado que la jornada de hoy se concentre en ejercicios regenerativos en el gimnasio, con el objetivo de que los jugadores recuperen energías tras el intenso empate ante Surinam.

Mañana, como parte de la rutina establecida por la CONCACAF, se llevará a cabo la rueda de prensa de Luis Fernando Tena previa al partido. Además, los jugadores realizarán el reconocimiento de cancha en el Estadio Cuscatlán, escenario donde se disputará el compromiso.

El entrenador mexicano ha enfatizado que el enfoque del equipo debe estar completamente en este partido, ya que el único resultado que le sirve a Guatemala para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas es la victoria.

El partido se disputará el martes 14 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Cuscatlán, donde la presión y el clima serán factores clave para ambos equipos.

Tras los empates en las últimas dos jornadas ante Panamá y Surinam, la Azul y Blanco busca un triunfo que le permita sumar confianza y acercarse al objetivo de clasificar a la máxima cita del fútbol mundial.

El viaje marca un momento importante en la planificación del cuerpo técnico, que confía en que la concentración y disciplina de los jugadores se traduzca en un rendimiento sólido sobre el terreno de juego para conseguir los tres puntos de visita.