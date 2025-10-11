“Guatemala llega agrandada”, menciona el Bolillo Gómez antes del duelo en El Cuscatlán

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para un duelo crucial este martes 14 de octubre, cuando visite a El Salvador a las 20:00 horas en el Estadio Cuscatlán, en el marco de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Tras dos empates consecutivos de visita, ante Panamá y Surinam, el equipo llega con la misión de sumar tres puntos fuera de casa.

El técnico de El Salvador, Hernán “Bolillo” Gómez, reconoció que el conjunto guatemalteco puede llegar con confianza al partido. “Ahora viene Guatemala que puede estar más agrandado que nosotros porque sacó dos empates afuera y nosotros llevamos dos derrotas adentro”, comentó, destacando que su equipo necesita recuperar la mentalidad y la concentración para igualar en rendimiento.

Gómez agregó que la Selección salvadoreña deberá ajustar su preparación, sobre todo en aspectos físicos y tácticos, para enfrentar a un rival que ha demostrado solidez en sus últimos compromisos. “Hay que levantar muy bien a los muchachos y seguir jugando la eliminatoria con mucha fuerza, condición física y orden”, señaló el entrenador.

La Azul y Blanco llega tras empatar 1-1 en Surinam, resultado que dejó un sabor agridulce, pero que mantiene al equipo en la pelea en el Grupo A. Con estos resultados, Guatemala suma dos puntos en la eliminatoria y busca aprovechar cualquier oportunidad de sumar de tres en el estadio Cuscatlán, tradicionalmente complicado para los visitantes.

El Salvador, por su parte, llega con la presión de revertir sus resultados recientes. Tras la derrota ante Panamá y Surinam en casa frente, los cuscatlecos intentarán hacer valer su localía y sumar puntos que los mantengan en la lucha por la clasificación.

Los jugadores guatemaltecos deberán mostrar concentración en los 90 minutos y corregir los errores que han costado puntos en los últimos encuentros, especialmente en jugadas de balón parado. La disciplina táctica y la eficacia ofensiva serán claves para aspirar a un resultado positivo en el Cuscatlán.

Con el partido marcado para la noche del martes, la Selección Nacional ajustará entrenamientos y estrategias durante el fin de semana, enfocándose en mantener la cohesión del equipo y la fortaleza defensiva que ha permitido conseguir empates importantes en sus salidas recientes.

El enfrentamiento promete ser intenso, con dos selecciones que buscarán sumar puntos vitales. Para Guatemala, la visita a El Salvador representa una oportunidad de consolidar su desempeño en la eliminatoria y mantenerse en la pelea por uno de los cupos directos o de repechaje rumbo al Mundial 2026.