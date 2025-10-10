¡Momento amargo para Guatemala! Así fue el gol de Surinam que definió el agónico empate

Guatemala llegó a las instancias finales el encuentro en el estadio Franklin Essed con el tres puntos en la bolsa, pero un error de marcación al minuto 90+3 le permitió al cuadro local sumar un punto.

El conjunto nacional se plantó en Paramaribo con el objetivo de sumar su primera victoria en la eliminatoria camino a la Mundial 2026 y aunque tuvo problemas para marcar al rival, logró contener el ataque durante los 90 minutos del partido.

La Bicolor se encontró con el tanto que lo puso arriba 0-1 al minuto 75, después que Darwin Lom aprovechó un error de la zaga de Surinam para mandar el balón al fondo de la portería defendida por Etienne Vaessen.

Guatemala definió en los últimos minutos del encuentro y el árbitro mexicano Fernando Hernández repuso 5 minutos.

Surinam encontró el empate al 90+4, después de un tiro de esquina, donde Nicholas Hagen aleja el balón de un puñetazo, pero el rebote fue bien aprovechado por Virgil Misidjan para el 1-1.

El resultado deja a Surinam de líder del grupo A con 5 puntos a la espera de lo que sucede entre El Salvador y Panamá, que se enfrentan este viernes a las 19 horas en el estadio Cuscatlán.

La Selección de Guatemala por su parte llegó a dos puntos y se mantiene en el sótano de la tabla de posiciones. El próximo duelo de la Bicolor será el próximo martes frente a El Salvador, donde no tiene opción de perder o empatar para mantener viva la ilusión mundialista.