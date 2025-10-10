En vivo Surinam vs.Guatemala: la Bicolor busca tres puntos vitales en tierras caribeñas

La Bicolor se mide este viernes 10 de octubre a su similar de Surinam en un compromiso determinante en su camino hacia el Mundial de 2026.

El equipo comandado por Luis Fernando Tena se encuentra listo para este vital choque por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas; el encuentro se desarrolla en el estadio Franklin Essed en Paramaribo.

El combinado nacional llega a este encuentro con el objetivo de sumar tres puntos vitales en el grupo que le permitan seguir soñando con quedarse con el primer puesto del grupo A, que comparten con Panamá, El Salvador y Surinam.

El panorama es exigente: Guatemala ocupa el último lugar del Grupo A, pero aún conserva opciones reales de avanzar si logra encadenar triunfos en esta fecha FIFA.

Los chapines llegan a este encuentro en la última posición del sector tras un empate y una derrota y se miden al líder del grupo, que ha cosechado cuatro unidades.

10 de octubre 2025, 13:05h Alineación de Luis Fernando Tena

Este es el once titular del mexicano Luis Fernando Tena para medirse a Surinam por la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas.