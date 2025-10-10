Quién es Darwin Lom, el delantero guatemalteco que abrió el marcador contra Surinam

Fútbol Nacional

Quién es Darwin Lom, el delantero guatemalteco que abrió el marcador contra Surinam

Fue en el minuto 74 cuando Darwin Lom abrió el marcador en el partido de la selección de Guatemala frente a Surinam.

|

time-clock

Darwin Lom de Guatemala durante el partido entre Canadá y Guatemala de la Copa Oro de la Concacaf 2025.

Darwin Lom de Guatemala durante el partido entre Canadá y Guatemala de la Copa Oro de la Concacaf 2025. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)

No había cumplido ni un minuto en el terreno de juego cuando el delantero guatemalteco Darwin Lom provocó la alegría de los aficionados, al abrir el marcador en el partido de la Bicolor contra Surinam, en las eliminatorias mundialistas.

Fue al minuto 74 del encuentro cuando, tras un mal desvío del rival, el delantero apareció repentinamente y pateó con fuerza la pelota, que ingresó directamente a la red del equipo surinamés.

Considerado una de las figuras más importantes de la selección de Guatemala en el ataque, no es la primera vez que Lom sorprende con sus peculiares jugadas.

Vale la pena recordar la agónica tanda de penales que Guatemala disputó contra Canadá en la Copa Oro, cuando el jugador con el dorsal número 14 sorprendió a todos al ejecutar su tiro al estilo panenka.

LECTURAS RELACIONADAS

Luis Fernando Tena saluda a la afición de Guatemala tras vencer a Jamaica en la Copa Oro 2025.

Luis Fernando Tena igualará a Ramón Maradiaga como el técnico con más partidos en la historia de la Selección Nacional de Guatemala

chevron-right
Rubio Rubin, delantero de la selección de Guatemala. (Foto arte: David Morales).

Rubio Rubín, el delantero de los momentos importantes de la Selección Nacional de Guatemala

chevron-right

La historia de Lom

Nacido en 1997 en Estados Unidos, Darwin Gregorio Lom Moscoso enfrentó varias dificultades en su niñez, como la separación de sus padres y problemas económicos.

A los 15 años, su madre fue deportada, y él dejó la escuela para trabajar en la construcción.

No obstante, su sueño de ser futbolista pesó más que cualquier obstáculo. Integró varios equipos en Estados Unidos, como Chattanooga FC, Hartford Athletic y Cal United.

Antes de jugar en equipos guatemaltecos como Malacateco, Guastatoya, Xelajú y Comunicaciones, también formó parte de la alineación del club Cartaginés, en Costa Rica.

Lea también: “Que venga lo que tenga que venir”: Futbolistas de Guatemala comparten su llegada a Surinam

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Darwin Lom Eliminatorias Concacaf Fútbol nacional  Mundial 2026 Selección de Guatemala Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS