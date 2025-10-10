Quién es Darwin Lom, el delantero guatemalteco que abrió el marcador contra Surinam

No había cumplido ni un minuto en el terreno de juego cuando el delantero guatemalteco Darwin Lom provocó la alegría de los aficionados, al abrir el marcador en el partido de la Bicolor contra Surinam, en las eliminatorias mundialistas.

Fue al minuto 74 del encuentro cuando, tras un mal desvío del rival, el delantero apareció repentinamente y pateó con fuerza la pelota, que ingresó directamente a la red del equipo surinamés.

Considerado una de las figuras más importantes de la selección de Guatemala en el ataque, no es la primera vez que Lom sorprende con sus peculiares jugadas.

Vale la pena recordar la agónica tanda de penales que Guatemala disputó contra Canadá en la Copa Oro, cuando el jugador con el dorsal número 14 sorprendió a todos al ejecutar su tiro al estilo panenka.

🔄74’ Darwin Lom enters the match

⚽️75’ Darwin Lom scores an acrobatic golazo for Guatemala 🤯 pic.twitter.com/jWjsLTLuOo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 10, 2025

La historia de Lom

Nacido en 1997 en Estados Unidos, Darwin Gregorio Lom Moscoso enfrentó varias dificultades en su niñez, como la separación de sus padres y problemas económicos.

A los 15 años, su madre fue deportada, y él dejó la escuela para trabajar en la construcción.

🔥🗣️ SI, ES UN IRRESPETUOSO BAMBINO😳🔥



HABLEMOS UN MOMENTO DE DARWIN LOM Y EL PENAL QUE METIÓ A LO PANENKA😱



📺 Disfruta toda la Concacaf #CopaOro2025 🏆 en #DisneyPlus pic.twitter.com/WCP76SwaW3 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 29, 2025

No obstante, su sueño de ser futbolista pesó más que cualquier obstáculo. Integró varios equipos en Estados Unidos, como Chattanooga FC, Hartford Athletic y Cal United.

Antes de jugar en equipos guatemaltecos como Malacateco, Guastatoya, Xelajú y Comunicaciones, también formó parte de la alineación del club Cartaginés, en Costa Rica.

Lea también: “Que venga lo que tenga que venir”: Futbolistas de Guatemala comparten su llegada a Surinam