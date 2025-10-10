Rubio Rubín, el delantero de los momentos importantes de la Selección Nacional de Guatemala

Rubio Yovani Méndez Rubín es uno de los muchos jugadores que integran la actual Selección de Guatemala con pasado en Estados Unidos y que han abrazado sus raíces para vestir los colores de Bicolor.

Rubín se puso la camisola nacional por primera vez en un partido contra Guayana Francesa correspondiente a la Liga de Naciones B de la Concacaf en 2022.

Fue uno de los perfiles que trabajó Luis Fernando Tena en el principio de su proyecto y hasta el momento le ha dado frutos contar con él en el grupo.

En 35 apariciones con la Selección de Guatemala ha anotado 13 goles, varios de ellos claves para darle a Guatemala un triunfo o puntos necesarios.

Con la Selección de Guatemala

Sus dos primero goles fueron contra República Dominicana, mismos que valieron la clasificación a la Liga A de la Liga de Naciones, pero también ha anotado en eliminatorias mundialistas y en Copa Oro.

A sus 29 años Rubín ya se podría considerar uno de los hombres más veteranos de actual nómina de la Bicolor, ya que ha pasado por varios equipos como Tijuana, Dorados de Sinaloa, Real Salt Lake y actualmente el Charleston Bettery de la USL.

Ficha rápida