Óscar Santis, el perfil del goleador de la Selección Nacional de Guatemala

Desde que Luis Fernando Tena asumió el mando de la Selección de Guatemala en diciembre del 2021, ningún otro futbolista ha marcado más goles para la Bicolor que Óscar Santis.

Nacido en Mazatenango, Suchitepéquez, en 1999, Santis ha demostrado ser uno de los jugadores más destacados cuando se pone la camiseta nacional, y sus números lo respaldan.

Se formó en la cantera del CSD Suchitepéquez y pronto llamó la atención de uno de los grandes del balompié guatemalteco.

Fue en Comunicaciones FC donde se consolidó en el futbol nacional y destacó tanto a nivel local como internacional, siendo una pieza clave en el título de la Liga Concacaf que el equipo albo ganó en el 2021.

Después de tres años, pasó a Antigua GFC, donde se convirtió en uno de los referentes del equipo colonial. Posteriormente tuvo un breve paso por el Dinamo Tiflis de Georgia y, desde inicios del 2025, está nuevamente en Guatemala.

Con la Selección de Guatemala

Con la Selección Nacional suma casi medio centenar de apariciones. Debutó en el 2021 en un partido de eliminatorias rumbo al Mundial del 2022, pero su consagración llegó justo cuando Tena asumió la dirección técnica.

En 50 partidos con la Azul y Blanco ha anotado 17 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador activo del actual proceso del técnico mexicano.

Ha brillado en la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas, destacando recientemente con un triplete ante República Dominicana. Es una pieza clave del combinado nacional en esta fase final rumbo a la Copa del Mundo 2026, y lo demostró al anotar un gol crucial frente a Panamá en el estadio Rommel Fernández, durante la segunda jornada de las eliminatorias."

Ficha rápida