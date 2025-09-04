Rostros de la Bicolor: Aarón Herrera y su aporte a la Selección de Guatemala

Aarón Herrera se ha convertido, en poco más de dos años desde su debut con Guatemala, en uno de los pilares sobre los que Luis Fernando Tena cimienta el camino hacia la Copa del Mundo del 2026.

Nacido en Nuevo México, a sus 28 años, Herrera es uno de los futbolistas más queridos por la afición guatemalteca y también uno de los que ha mostrado mayor nivel en los encuentros en los que ha portado la Azul y Blanco.

Inició su carrera en la academia del Real Salt Lake de la MLS, pero debutó profesionalmente con el FC Tucson, de la USL (segunda división de EE. UU.).

Su desempeño le permitió pasar por el Real Monarchs y, posteriormente, dar el salto al primer equipo del Real Salt Lake, donde jugó entre 2018 y 2023. Tras un breve paso por el Montreal, actualmente defiende los colores del DC United.

Sus actuaciones llamaron la atención de la Selección de Estados Unidos, con la que debutó en febrero del 2021 en un amistoso contra Trinidad y Tobago.

Sin embargo, con el tiempo dejó de aparecer en las convocatorias del equipo de las barras y las estrellas. Gracias a su ascendencia guatemalteca, y bajo solicitud expresa de Luis Fernando Tena, gestionó su cambio de nacionalidad. Desde junio del 2023 es internacional absoluto con la Selección de Guatemala.

Bajo las órdenes de Tena, suma 19 partidos y ha sido pieza clave en las dos ediciones de la Copa Oro que ha disputado, así como en la Liga de Naciones y las eliminatorias mundialistas.

Ficha rápida