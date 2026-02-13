¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala? Fedefut confirma amistoso de la Selección Mayor frente Argelia

La Selección Nacional de Guatemala volverá a la actividad en la próxima Fecha FIFA, en el mes de marzo, cuando dispute un partido amistoso internacional frente a un rival de alto nivel perteneciente a la Confederación Africana de Fútbol.

El equipo dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena —quien renovó su contrato en diciembre pasado para encabezar un segundo proceso al frente de la Azul y Blanco— continúa con su objetivo principal: lograr la ansiada clasificación de Guatemala a una Copa del Mundo. En su primer intento, el combinado nacional no logró alcanzar el Mundial que se celebrará este año, entre junio y julio, en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la Fedefut decidió darle continuidad al proyecto.

Esta segunda etapa comenzó oficialmente en enero, cuando Guatemala enfrentó a Canadá en un amistoso disputado en Estados Unidos. En ese encuentro, el conjunto canadiense —selección mundialista y anfitriona del próximo Mundial— se impuso por la mínima diferencia: 1-0.

Ahora, la Bicolor se prepara para su segundo amistoso del 2026, ante la selección de Argelia, otro combinado mundialista con amplia experiencia internacional. Autoridades de la Fedefut confirmaron a Prensa Libre que el encuentro se jugará el viernes 27 de marzo en territorio italiano. Asimismo, informaron que se está gestionando un segundo rival para el martes 31 de marzo, aunque ese compromiso aún no ha sido confirmado.

De momento, no se ha definido la ciudad, ni hora ni el estadio donde se disputará el encuentro, pero se estima que se celebrará alrededor del mediodía, hora de Guatemala.

Argelia, el rival de turno de la Azul y Blanco, es una selección con buena trayectoria en las Copas del Mundo. El combinado africano suma cinco participaciones: 1982, 1986, 2010, 2014 y 2026. Cabe mencionar que el cuadro argelino regresa al máximo torneo internacional tras su ausencia en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Guatemala, por su parte, aprovechará estos partidos amistosos de alto nivel para fortalecer su preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales.