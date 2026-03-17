Deportivo Achuapa apuesta por un viejo conocido: Álvaro García vuelve al rescate

El Deportivo Achuapa confirmó este martes 17 de marzo la llegada del uruguayo Álvaro García como nuevo timonel del conjunto cebollero para lo que resta del Torneo Clausura 2026, en el que el cuadro jutiapaneco buscará regresar a la senda del triunfo y colocarse en mejores posiciones, especialmente en la tabla acumulada.

El equipo atraviesa un momento complicado, luego de cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos con derrotas consecutivas, situación que ha comprometido seriamente al club en la lucha por el descenso. Actualmente, Achuapa se ubica en la décima posición de la tabla acumulada, con 40 puntos, apenas dos unidades por encima de los puestos de descenso.

García ya había dirigido anteriormente al Deportivo Achuapa, cuando tomó al equipo en la fecha 18 del certamen anterior, y logró una histórica clasificación a las semifinales por primera vez en la historia del club, instancia en la que fue eliminado por Municipal. En aquel momento, el técnico uruguayo salio del cuadro de Achuapa

Tras su salida, la directiva achuapaneca apostó por el mexicano Rafael Loredo. El conjunto naranja inició de buena manera el torneo; sin embargo, con el paso de las jornadas el rendimiento fue decayendo y, debido a los malos resultados, se decidió dar por finalizado su vínculo con el equipo de Jutiapa.

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Ante este panorama, Álvaro García regresa para tomar nuevamente las riendas del Deportivo Achuapa. El club hizo oficial su regreso a través de sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje:

“¡Bienvenido de vuelta, D. T. García! Hoy anunciamos el regreso de un técnico que ya fue parte fundamental de nuestro proyecto deportivo, con quien escribimos una nueva historia llena de esfuerzo, compromiso y grandes momentos. Nuestro presidente, Francisco Zepeda, le dio la bienvenida a nuestro nuevo timonel, el uruguayo Álvaro García".

"Su retorno nos llena de ilusión y confianza, porque sabemos que juntos, con trabajo, disciplina y entrega, podemos salir adelante y volver a alcanzar nuestros objetivos. Este es un nuevo comienzo y necesitamos más que nunca el apoyo de toda la afición jutiapaneca. Su aliento en cada partido es clave para seguir luchando y creciendo como equipo”.